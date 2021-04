Córdoba: denuncia que le robaron a su papá internado por coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 22.04.2021

El hombre de 74 años se encuentra aislado en una habitación por ser paciente de riesgo. El martes fue la última vez que se comunicó con una de sus hijas. Después, el celular desapareció.

Carlos Agüero tiene 74 años. Se encuentra internado desde hace 11 días en el Sanatorio El Salvador tras ser diagnosticado con coronavirus. Al tratarse de un paciente de alto riesgo -tiene leucemia- está aislado en una habitación del área Covid-19 y, según relató su familia, solo tiene contacto con una médica, enfermeros y bioquímicos.



El martes a la madrugada, alrededor de las 04:40, se comunicó por última vez con una de sus hijas. "¿Qué pasa, papi? ¿No podés dormir?", le pregunta una de sus hijas. Mientras que él responde: "¿No me podés servir agua?". A la mañana siguiente intentaron comunicarse nuevamente para saber cómo estaba, pero fue en vano, nadie contestó.



Horas más tarde, recibieron el llamado de la doctora para comunicarles el parte diario sobre la evolución y fue en ese momento en que la familia de Carlos se enteró que le habían robado el celular. "La doctora está afligida, avergonzada por la situación", detallaron tras denunciar el indignante delito.



"No nos interesa el aparato, se puede conseguir otro de cualquier manera. Nos preocupa que una persona que trabaja en ese sector del sanatorio se aproveche de la vulnerabilidad de una persona mayor que está enferma y no puede defenderse", expresó angustiada.



La familia del paciente no está tranquila, debido a que están completamente incomunicados. Al mismo tiempo preocupada porque, tras la última llamada con el pedido desesperado por un vaso de agua, consideran que no lo están atendiendo. "Entró en una depresión y lo tuvieron que sedar y atar. Se sacó las sondas y el oxígeno y se puso agresivo con él mismo no solo por el aislamiento sino porque no tiene el apoyo psicológico que necesita", manifestó la hija.



En medio de este drama, realizaron una denuncia en la Comisaría 6ta por el hurto del celular y enviaron una carta documento al Sanatorio del Salvador "por el robo y el destrato que tuvo su papá por no recibir los cuidados básicos".



El Sanatorio del Salvador aún no emitió ningún comunicado sobre el hecho.