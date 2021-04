Fuerte crítica de Sampaoli a la Superliga Europea: "Es un atentado contra la igualdad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 22.04.2021

16:59

El DT argentino del Olympique de Marsella se expresó sobre la propuesta que finalmente abandonaron casi todos los grandes equipos del mundo y dejó en claro de qué lado de la vereda está.

La pretensión de armar una Superliga Europea revolucionó el mundo del fútbol. Esa idea de reunir a los equipos más importantes del planeta en una competencia fue rechazada por buena parte de los hinchas del fútbol, jugadores y entrenadores. Entre las voces en contra se sumó Jorge Sampaoli, el actual DT del Olympique de Marsella: "Es un atentado contra la igualdad", dijo.

"En el fútbol como en el mundo, el tema más importante a resolver es la desigualdad de oportunidades. No me parece extraño que un grupo de gente poderosa económicamente se haya puesto de acuerdo para quitarle a los que menos tienen. Me parece algo del mundo actual", afirmó el casildense.

Y agregó: "Con respecto a la posición del club, se ha desmarcado de la Superliga. Ya habló el dueño y dijo que estaba lejos de esa opción. Y sobre la sanción, yo no tengo herramientas para decir si es sancionable o no".

Finalmente, dejó una reflexión: "Sería muy importante que este atentado contra la igualdad genere un análisis global de lo que está sucediendo para, en vez de que las distancias se separen mucho más, se acerquen un poco".

El Marsella de Sampaoli se encuentra en la sexta posición de la Ligue 1, con 52 unidades. El Lens, 5°, está apenas un punto por arriba y es el último que se encuentra en los puestos de clasificación a las copas internacionales.