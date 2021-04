https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.04.2021

19:04

El billete en el mercado paralelo acumuló un avance de $ 4 en lo que va de la semana.

Cotizaciones El dólar blue trepó $ 2 y operó a $ 146 El billete en el mercado paralelo acumuló un avance de $ 4 en lo que va de la semana. El billete en el mercado paralelo acumuló un avance de $ 4 en lo que va de la semana.

El dólar blue continuó este jueves en alza y llegó a los $ 146 en el circuito financiero informal de la city, mientras el Banco Central compró en torno a US$ 70 millones para fortalecer las reservas internacionales.

El billete en el mercado paralelo registró una suba de $ 2 respecto del día anterior y acumuló un avance de $ 4 en lo que va de la semana. El blue mantiene el ritmo ascendente desde mediados de mes y, tras los últimos movimientos, la brecha con el dólar mayorista se ubicó en 56,8 por ciento. Es que el tipo de cambio en el segmento en el que operan bancos y empresas sumó solo cuatro centavos, hasta los $ 93,07.

El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al el día anterior, al llegar a US$ 233,940 millones. En el sector minorista, según las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el dólar cerró a $ 92,349 comprador y $ 98,635 vendedor. Sin embargo, si se le agrega la carga tributaria del impuesto PAIS y el 35% que puede ser deducible de Ganancias, llegó a $ 162,74.

El denominado dólar "solidario" se mantiene así muy por encima del rango del paralelo. Los ahorristas que hayan solicitado la devolución de Ganancias deberán esperar hasta junio para poder percibir el reintegro, que llegará con los salarios de mayo.

Si bien el presidente Alberto Fernández promulgó esta semana en un acto público la ley de modificación del impuesto, todavía resta la reglamentación por parte de la AFIP. Para esta iniciativa, el Gobierno calculó inicialmente un esfuerzo fiscal de $ 42.000 millones para 2021, pero será de $ 48.000 millones con los agregados que se fueron incorporando.

En tanto, las cotizaciones financieras continuaron con marcados aumentos y el dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, escaló a $ 145,61. El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, trepó en la jornada a $ 152,63.

Durante la jornada, el Banco Central compró en torno a U$ S 70 millones, lo cual se suma a los US$ 60 millones del miércoles. En lo que va del año, la autoridad monetaria ya adquirió más de U$ S 3.400 millones y, si se tienen en cuenta las compras de diciembre, ya compró más de US$ 4.000 millones.

Las reservas internacionales del Banco Central superaron hace unas semanas los US$ 40.000 millones, un nivel que no tocaban desde octubre último, y al que pudieron regresar en medio de una fuerte liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, una mayor calma cambiaria y la vigencia del cepo. Según los últimos datos oficiales, se ubicaron en US$ 40.207 millones.

Ante el buen ingreso de divisas por parte del sector exportador, los pronósticos de los analistas y las consultoras apuntan a que el mercado se mantenga con el clima de tranquilidad. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París van a constituir una pieza clave para que la calma cambiaria se sostenga.