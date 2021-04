Atropelló a una nena, la arrastró y le pateó la cara para poder huir: sigue libre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acusado, un joven de 18 años, se entregó diez horas después de haber embestido a una niña de tres años en Salta. Encontraron pelos en una de las ruedas de la moto y van a cotejarlos con el ADN de la menor. El fiscal pidió la detención del sospechoso pero un juzgado se la negó

El martes pasado a la tarde, Sofía, una nena salteña de tres años, fue víctima de un espeluznante accidente que casi le cuesta la vida. Fue atropellada salvajemente por un joven motociclista y arrastrada por varios metros luego de que su pelo quedara enredado en la rueda delantera del vehículo. Pero no fue lo único: el conductor de la moto detuvo su marcha por unos segundos y, en lugar de asistirla, le propinó a la pequeña una violenta patada para poder escapar. Unas diez horas después, el agresor se entregó en una comisaría, pero a las pocas horas un juez lo dejó en libertad.

Todo ocurrió en la calle Borja Díaz al 600 hacia las 14:30, en una zona residencial de la ciudad de Salta. Sofía caminaba junto a su hermano de 12 años hasta que, a la altura de la esquina, decidieron cruzar para encontrarse con su mamá, quien los esperaba del otro lado. Fue en esos segundos que apareció en escena un joven de 18 años a bordo de una moto tipo enduro y embistió a la nena, arrastrándola por una distancia importante. El impacto había sido violento. El hermano mayor se salvó por centímetros.

“En el momento en que estaba cruzando fueron alcanzados por una moto, la cual atropelló a la niña. El nene logró evitar el impacto pero la menor quedó enganchada con el pelo a una de las ruedas. La arrastró unos 10 o 15 metros. Según testimonios de la madre y de testigos, el joven, para sacarla de la rueda delantera, le pegó una patada en la cara. Esto provocó que la nena se soltara y cayera al piso”, contó el fiscal penal Nº 2 de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, quien tiene a su cargo la investigación del siniestro.

A partir de los datos brindados por los vecinos y la mamá de Sofía, el equipo del fiscal comenzó a investigar para dar con el paradero del motociclista. Para esto fue importante el aporte de las cámaras de seguridad de un comercio cercano al lugar del hecho. Cuando finalmente lograron identificarlo, el sospechoso se entregó en una comisaría de otro barrio de la capital salteña. Fue gracias a que los familiares de Sofía comenzaron a publicar sus fotos en las redes sociales para pedir que lo detuvieran. Por su cuenta, lograron saber cuál era la identidad del acusado y lo escracharon. El joven de 18 años se presentó en sede policial con un defensor oficial.

El fiscal Ramos Ossorio no perdió tiempo y solicitó la inmediata detención del motociclista que hacía diez horas se había fugado luego de casi matar a la menor de 3 años. Sin embargo, el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, decidió negar la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal con el argumento de que no se trató de un hecho “en flagrancia”. Es decir, que no fue capturado cuando ocurrió el accidente.

“Cuando se había avanzado en la investigación, el joven se hizo presente en una comisaría de su barrio, diferente al lugar donde ocurrieron los hechos. En la comisaría dijo que lo estaban escrachando en Facebook y por eso se entregó. Nosotros pedimos la detención inmediata pero el juzgado no hizo lugar porque no había sido un delito en flagrancia. Esto indica que no lo detuvimos inmediatamente después de que ocurrió todo, sino que él se había entregado voluntariamente”, explicó el funcionario judicial a este medio.

A partir de esto, Ramos Ossorio pidió el secuestro de la moto para realizar las pericias correspondientes. Gracias a eso, los investigadores encontraron pelos en la rueda delantera y ahora deberán someterlos a un cotejo comparativo con muestras del cabello de Sofía para saber si hay coincidencias.

El conductor del vehículo fue imputado por los delitos de lesiones leves en siniestro vial agravado por la fuga y lesiones leves dolosas en concurso real, por la patada en el rostro. “Está el siniestro y entendemos que la patada en el rostro sobre esta conducta es un hecho independiente. Se le va a tomar declaración el día de mañana”, indicó el fiscal.

En cuanto al estado de salud de Sofía, este medio supo que ya recibió el alta y fue examinada por un médico legal. Además, el fiscal le solicitó a la madre que aporte fotografías de las lesiones sufridas por su hija para avanzar con la investigación. “La mamá dijo que reconoce a la persona que protagonizó el hecho y al vehículo”, comentó.

Si bien no corre riesgo su vida, está claro que la niña se salvó de milagro. Al menos eso se puede inferir de la descripción que hizo el funcionario sobre las lesiones que sufrió la víctima. “La menor presenta lesiones de arrastre en las piernas y en los brazos, tuvo lesiones en el tórax, escoriaciones en la nariz y en el párpado y moretones bajo el ojo derecho. Está con controles porque presentaba sangre en la orina”, finalizó Ramos Ossorio.