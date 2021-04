https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La celebración fue fijada en 1995, pero no se trata de un día cualquiera. Una coincidencia interesante se esconde detrás de la fecha.

La importancia de la palabra escrita Cuál es el origen del Día Mundial del Libro

Cada 23 de abril se celebra el El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de fomentar la lectura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

Por qué el 23 de abril



La directora de la biblioteca Pedagógica, Marta Pereyra, contó a El Litoral “que en un comienzo fue el Día Internacional del Idioma”. Pero muchos años después a través de la UNESCO se decretó el día 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, ya que en esa fecha se celebra el natalicio o muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. El objetivo era revalorizar a estos tres autores que fueron pilares de la literatura universal.



Skakespeare y Cervantes son los autores de más relevancia en la literatura inglesa. Mientras la obra de Cervantes , El Quijote, es el libro más leído en todos los idiomas, después de la Biblia.





El derecho de autor en la argentina



El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.

Al respecto la entrevistada explicó que el derecho de autor en el país está bastante actualizado, es decir “acá en la argentina hay material que lo tiene que liberar el propio autor y a veces pueden pasar 100 años y no te lo permite, es bastante restrictiva la parte de derecho de autor en la Argentina”.



Por otra parte añadió que con el tema de la pandemia, la importancia del derecho de autor se visibilizó, porque al utilizarse más las redes para la divulgación de contenidos, llevó a que haya un control más exhaustivo por parte del organismo de control (Dirección Nacional del Derecho de Autor). “Cuando uno sin autorización del autor publica un texto, letra o música de una canción, enseguida te llega la devolución de que tenes que retirarlo porque no tenes permiso para utilizar el contenido”, sostuvo Pereyra



Libros antiguos en Santa Fe



La Biblioteca Pedagógica tiene 106 años, sobre sus estanterías hay una gran variedad de libros, algunos de ellos anteriores al 1800 mejor. Entre algunos de sus ejemplares más antiguos se encuentra el Martín Fierro, que contiene Xilografía- técnica de impresión con plancha de madera-. La directora, cuenta que estas obras, si bien se las pueden consultar e ir a verlas, no salen a domicilio “porque hay que conservar y preservar la documentación”. “Actualmente se está realizando un proceso de digitalización que permita poder conservar el material y que la gente lo pueda consultar”, finalizó



La importancia de la lectura en estos tiempos



Para la ONU, ahora más que nunca, cuando la mayoría de las escuelas de todo el mundo se mantienen cerradas y las personas se ven obligadas a limitar el tiempo que pasan fuera de sus hogares, “debemos aprovechar el poder de los libros para combatir el aislamiento, reforzar los lazos entre las personas y ampliar nuestros horizontes, al mismo tiempo que estimulamos nuestras mentes y creatividad. Es un momento crucial para celebrar la importancia de la lectura, fomentar que los niños y niñas se conviertan en lectores y promover un amor de por vida por la literatura y la integración de la lectura en el mundo del trabajo”.



Por su parte, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, con motivo del Día mundial del Libro dijo que "los libros tienen esa capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un universo o una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirse más profundamente en sí mismo."