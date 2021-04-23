Colón fue más que Unión en los clasiquitos

El sabalero se quedó con 7 victorias, igualaron en una categoría y la restante fue para el tatengue.
Gol y festejo. Colón ganó 7, Unión 1 y empataron el restante. Así fue el domingo en los clasiquitos de los tradicionales rivales de la ciudad. Crédito: Flavio Raina
5ta División
SANJUSTINO 1-0 COLÓN DE SAN JUSTO
BELGRANO 1-3 ARGENTINO SC
UNIÓN 0-3 COLÓN
COSMOS FC 4-0 GIMNASIA
EL POZO 4-1 EL CADI
UNIVERSIDAD 1-0 EL QUILLÁ
CICLÓN RACING 2-3 NEWELL´S
SAN CRISTÓBAL 1-2 BANCO
LA SALLE 0-1 ATENEO
DON SALVADOR 1-3 INDEPENDIENTE
NOBLEZA 2-2 LA PERLA
SANTA ROSA 1-0 NACIONAL
GUADALUPE 3-0 PUCARÁ
LAS FLORES II 3-3 PEÑALOZA
LOS CANARIOS 0-1 LOYOLA
LOS PIRATITAS 1-3 ATENAS
N. HORIZONTE 3-2 DEP. AGUA FC
VECINAL GÁLVEZ 1-1 ALTO VERDE
6ta División
SANJUSTINO 0-0 COLÓN SJ
BELGRANO 0-5 ARGENTINO
UNIÓN 0-1 COLÓN
COSMOS FC 1-0 GIMNASIA
EL POZO 1-2 EL CADI
UNIVERSIDAD 2-1 EL QUILLÁ
CICLÓN RACING 0-0 NEWELL´S
SAN CRISTÓBAL 0-3 BANCO
LA SALLE 1-2 ATENEO
DON SALVADOR 0-3 INDEPENDIENTE
NOBLEZA 0-2 LA PERLA
SANTA ROSA 0-6 NACIONAL
GUADALUPE 0-3 PUCARÁ
LAS FLORES II 2-1 PEÑALOZA
LOS CANARIOS 4-0 LOYOLA
LOS PIRATITAS 1-1 ATENAS
N. HORIZONTE 2-0 DEP. AGUA FC
VECINAL GÁLVEZ 2-2 ALTO VERDE
7ma División
SANJUSTINO 1-2 COLÓN SJ
BELGRANO 3-1 ARGENTINO
UNIÓN 1-0 COLÓN
COSMOS FC 1-1 GIMNASIA
EL POZO 4-1 EL CADI
UNIVERSIDAD 1-0 EL QUILLÁ
CICLÓN RACING 4-0 NEWELL´S
SAN CRISTÓBAL 1-1 BANCO
LA SALLE 1-1 ATENEO
DON SALVADOR 0-1 INDEPENDIENTE
NOBLEZA 1-4 LA PERLA
SANTA ROSA 0-2 NACIONAL
GUADALUPE 0-1 PUCARÁ
LAS FLORES II 3-1 PEÑALOZA
LOS CANARIOS 1-1 LOYOLA
LOS PIRATITAS 2-1 ATENAS
N. HORIZONTE 2-3 AGUA FC
VECINAL GÁLVEZ 0-5 ALTO VERDE
8va División
COLÓN SJ 0-3 SANJUSTINO
ARGENTINO 3-0 BELGRANO
LOS JUVENILES 2-3 ARROYO LEYES
COLÓN 0-0 UNIÓN
GIMNASIA 0-1 COSMOS FC
EL CADI 1-4 EL POZO
EL QUILLÁ 2-1 UNIVERSIDAD
NEWELL´S 0-0 CICLÓN RACING
BANCO 2-0 SAN CRISTÓBAL
ATENEO 1-1 LA SALLE
INDEPENDIENTE 7-0 DON SALVADOR
LA PERLA 1-2 NOBLEZA
NACIONAL 1-1 SANTA ROSA
PUCARÁ 0-0 GUADALUPE
EÑALOZA 1-2 LAS FLORES II
LOYOLA 4-0 LOS CANARIOS
ATENAS 1-4 LOS PIRATITAS
AGUA FC 3-0 N. HORIZONTE
9na División
COLÓN SJ 1-0 SANJUSTINO
ARGENTINO 8-0 BELGRANO
LOS JUVENILES 0-3 ARROYO LEYES
COLÓN 1-0 UNIÓN
GIMNASIA 2-0 COSMOS FC
EL CADI 2-2 EL POZO
EL QUILLÁ 3-0 UNIVERSIDAD
NEWELL´S 2-2 CICLÓN RACING
BANCO 0-2 SAN CRISTÓBAL
ATENEO 0-2 LA SALLE
INDEPENDIENTE 2-1 DON SALVADOR
LA PERLA 2-0 NOBLEZA
NACIONAL 3-1 SANTA ROSA
PUCARÁ 2-0 GUADALUPE
PEÑALOZA 4-0 LAS FLORES II
LOYOLA 2-2 LOS CANARIOS
ATENAS 3-2 LOS PIRATITAS
AGUA FC 0-1 N. HORIZONTE
10ma División
COLÓN SJ 0-0 SANJUSTINO
ARGENTINO 5-0 BELGRANO
COLÓN 3-1 UNIÓN
GIMNASIA 1-2 COSMOS FC
EL CADI 1-1 EL POZO
EL QUILLÁ 1-1 UNIVERSIDAD
NEWELL´S 0-2 CICLÓN RACING
BANCO 0-0 SAN CRISTÓBAL
ATENEO 2-0 LA SALLE
INDEPENDIENTE 8-0 DON SALVADOR
LA PERLA 2-1 DEP. NOBLEZA
NACIONAL 2-0 SANTA ROSA
PUCARÁ 2-0 GUADALUPE
PEÑALOZA 1-5 LAS FLORES II
LOYOLA 1-1 LOS CANARIOS
ATENAS 2-2 LOS PIRATITAS
AGUA FC 0-0 N. HORIZONTE