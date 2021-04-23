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Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 12:39
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Los resultados de inferiores

Colón fue más que Unión en los clasiquitos

El sabalero se quedó con 7 victorias, igualaron en una categoría y la restante fue para el tatengue.

Gol y festejo. Colón ganó 7, Unión 1 y empataron el restante. Así fue el domingo en los clasiquitos de los tradicionales rivales de la ciudad. Crédito: Flavio RainaGol y festejo. Colón ganó 7, Unión 1 y empataron el restante. Así fue el domingo en los clasiquitos de los tradicionales rivales de la ciudad.
Crédito: Flavio Raina

Gol y festejo. Colón ganó 7, Unión 1 y empataron el restante. Así fue el domingo en los clasiquitos de los tradicionales rivales de la ciudad. Crédito: Flavio Raina



Los resultados de inferiores Colón fue más que Unión en los clasiquitos El sabalero se quedó con 7 victorias, igualaron en una categoría y la restante fue para el tatengue. El sabalero se quedó con 7 victorias, igualaron en una categoría y la restante fue para el tatengue.

5ta División

SANJUSTINO 1-0 COLÓN DE SAN JUSTO

BELGRANO 1-3 ARGENTINO SC

UNIÓN 0-3 COLÓN

COSMOS FC 4-0 GIMNASIA

EL POZO 4-1 EL CADI

UNIVERSIDAD 1-0 EL QUILLÁ

CICLÓN RACING 2-3 NEWELL´S

SAN CRISTÓBAL 1-2 BANCO

LA SALLE 0-1 ATENEO

DON SALVADOR 1-3 INDEPENDIENTE

NOBLEZA 2-2 LA PERLA

SANTA ROSA 1-0 NACIONAL

GUADALUPE 3-0 PUCARÁ

LAS FLORES II 3-3 PEÑALOZA

LOS CANARIOS 0-1 LOYOLA

LOS PIRATITAS 1-3 ATENAS

N. HORIZONTE 3-2 DEP. AGUA FC

VECINAL GÁLVEZ 1-1 ALTO VERDE

 

 

 

6ta División

SANJUSTINO 0-0 COLÓN SJ

BELGRANO 0-5 ARGENTINO

UNIÓN 0-1 COLÓN

COSMOS FC 1-0 GIMNASIA

EL POZO 1-2 EL CADI

UNIVERSIDAD 2-1 EL QUILLÁ

CICLÓN RACING 0-0 NEWELL´S

SAN CRISTÓBAL 0-3 BANCO

LA SALLE 1-2 ATENEO

DON SALVADOR 0-3 INDEPENDIENTE

NOBLEZA 0-2 LA PERLA

SANTA ROSA 0-6 NACIONAL

GUADALUPE 0-3 PUCARÁ

LAS FLORES II 2-1 PEÑALOZA

LOS CANARIOS 4-0 LOYOLA

LOS PIRATITAS 1-1 ATENAS

N. HORIZONTE 2-0 DEP. AGUA FC

VECINAL GÁLVEZ 2-2 ALTO VERDE

 

 

 

7ma División

SANJUSTINO 1-2 COLÓN SJ

BELGRANO 3-1 ARGENTINO

UNIÓN 1-0 COLÓN

COSMOS FC 1-1 GIMNASIA

EL POZO 4-1 EL CADI

UNIVERSIDAD 1-0 EL QUILLÁ

CICLÓN RACING 4-0 NEWELL´S

SAN CRISTÓBAL 1-1 BANCO

LA SALLE 1-1 ATENEO

DON SALVADOR 0-1 INDEPENDIENTE

NOBLEZA 1-4 LA PERLA

SANTA ROSA 0-2 NACIONAL

GUADALUPE 0-1 PUCARÁ

LAS FLORES II 3-1 PEÑALOZA

LOS CANARIOS 1-1 LOYOLA

LOS PIRATITAS 2-1 ATENAS

N. HORIZONTE 2-3 AGUA FC

VECINAL GÁLVEZ 0-5 ALTO VERDE

 

 

 

8va División

COLÓN SJ 0-3 SANJUSTINO

ARGENTINO 3-0 BELGRANO

LOS JUVENILES 2-3 ARROYO LEYES

COLÓN 0-0 UNIÓN

GIMNASIA 0-1 COSMOS FC

EL CADI 1-4 EL POZO

EL QUILLÁ 2-1 UNIVERSIDAD

NEWELL´S 0-0 CICLÓN RACING

BANCO 2-0 SAN CRISTÓBAL

ATENEO 1-1 LA SALLE

INDEPENDIENTE 7-0 DON SALVADOR

LA PERLA 1-2 NOBLEZA

NACIONAL 1-1 SANTA ROSA

PUCARÁ 0-0 GUADALUPE

EÑALOZA 1-2 LAS FLORES II

LOYOLA 4-0 LOS CANARIOS

ATENAS 1-4 LOS PIRATITAS

AGUA FC 3-0 N. HORIZONTE

 

 

 

9na División

COLÓN SJ 1-0 SANJUSTINO

ARGENTINO 8-0 BELGRANO

LOS JUVENILES 0-3 ARROYO LEYES

COLÓN 1-0 UNIÓN

GIMNASIA 2-0 COSMOS FC

EL CADI 2-2 EL POZO

EL QUILLÁ 3-0 UNIVERSIDAD

NEWELL´S 2-2 CICLÓN RACING

BANCO 0-2 SAN CRISTÓBAL

ATENEO 0-2 LA SALLE

INDEPENDIENTE 2-1 DON SALVADOR

LA PERLA 2-0 NOBLEZA

NACIONAL 3-1 SANTA ROSA

PUCARÁ 2-0 GUADALUPE

PEÑALOZA 4-0 LAS FLORES II

LOYOLA 2-2 LOS CANARIOS

ATENAS 3-2 LOS PIRATITAS

AGUA FC 0-1 N. HORIZONTE

 

10ma División

COLÓN SJ 0-0 SANJUSTINO

ARGENTINO 5-0 BELGRANO

COLÓN 3-1 UNIÓN

GIMNASIA 1-2 COSMOS FC

EL CADI 1-1 EL POZO

EL QUILLÁ 1-1 UNIVERSIDAD

NEWELL´S 0-2 CICLÓN RACING

BANCO 0-0 SAN CRISTÓBAL

ATENEO 2-0 LA SALLE

INDEPENDIENTE 8-0 DON SALVADOR

LA PERLA 2-1 DEP. NOBLEZA

NACIONAL 2-0 SANTA ROSA

PUCARÁ 2-0 GUADALUPE

PEÑALOZA 1-5 LAS FLORES II

LOYOLA 1-1 LOS CANARIOS

ATENAS 2-2 LOS PIRATITAS

AGUA FC 0-0 N. HORIZONTE

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