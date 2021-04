La NASA y SpaceX lanzaron la segunda nave tripulada a la Estación Espacial Internacional

La NASA y SpaceX lanzaron este viernes su segunda misión tripulada conjunta a la Estación Espacial Internacional (EEI), la nave Crew Dragon Endeavour de SpaceX que despegó desde el Centro Espacial John F. Kennedy de NASA, en la ciudad estadounidense de Florida.



En la citada nave fueron los astronautas estadounidenses Shane Kimbrough y Meghan McArthur, Akihiko Hoshide de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Según se informó, el lanzamiento estaba programado para el jueves, pero debido a que las condiciones climáticas eran desfavorables tuvieron que retrasarlo hasta este viernes y el objetivo de la misión es permitir una rotación de la tripulación de la EEI.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK