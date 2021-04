En el Día de la Lengua Española, Google le rinde homenaje con un doodle a la letra Ñ

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 8:13

8:09

Su origen se remonta a la Edad Media, es la única letra del alfabeto español originada en España y no formó parte del diccionario de la Real Academia Española hasta 1803.

Su origen se remonta a la Edad Media, es la única letra del alfabeto español originada en España y no formó parte del diccionario de la Real Academia Española hasta 1803.

Gracias a letra ñ podemos soñar, pestañear, añadir, enseñar y muchas cosas más. De pequeños aprendimos la onomatopeya ñam, ñam y también a ponerle la virgulilla que, a modo de sombrero o ceja a la letra n, formaba la ñ. Sin ella no habría mañana, ni año, ni uñas, ni otoño, ni piñatas, en español, claro, y tampoco podríamos tomarnos una caña, ni existiría la misma construcción pero con dos oes, esa interjección vulgar para mostrar enfado o malhumor también tan española… Y es que la letra ñ es una seña de identidad que no siempre estuvo ahí y que no solo existe en el idioma castellano, pero que se reivindica en él constantemente.

La ñ es la decimoquinta letra del alfabeto español y la duodécima consonante. Más de 15.700 palabras en castellano contienen la letra ñ y más de 350 comienzan por esa consonante con sonido nasal palatal. El 23 de abril, en el que celebramos el Día del Libro pero también desde 2010 el Día de la Lengua Española por una declaración de Naciones Unidas, la letra ñ participa de este homenaje por su singularidad respecto al resto de lenguas en el mundo y por ser un icono gráfico de la lengua castellana.

“La Ñ no es solo una letra, sino también una representación de la herencia e identidad hispana”, dice Google.

El doodle es obra del artista Min, quien tiene sede en Barcelona y dijo que el tema fue significativo para él pues es «un amante de la tipografía, así que me sentí especial en poder celebrar un personaje tan poco utilizado en otros idiomas además del español».

Min dijo que espera que a través de su ilustración inspirada en “formas geométricas y los colores presentes en las banderas de los países de habla hispana» la gente reciba el mensaje de que «el lenguaje es un organismo vivo y parte de nuestra identidad”.

“Nuestras diferencias son las que nos hacen únicos”, añadió Min.

La historia de la Ñ comenzó con los escribas españoles del siglo XII, dijo Google en su comunicado sobre el doodle.

“Mientras copiaban a mano manuscritos latinos, estos eruditos de la Edad Media idearon un plan para ahorrar tiempo y pergamino acortando las palabras con letras dobles. Combinaron las dos figuras en una y dibujaron en la parte superior una pequeña ‘n’, un símbolo ahora conocido como virgulilla o tilde, para indicar el cambio. Por lo tanto, ‘annus’, en latín, se convirtió en el español ‘año'”, dice.

La letra fue incorporada oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española en 1803 y España aprobó una legislación que protegía la inclusión de la Ñ en los teclados de computador «por su insuprimible significado cultural», explica Google.

Desde el 23 de abril de 2010, las Naciones Unidas celebran ese día el idioma español, uno de los más hablados en el mundo.

“Hoy en día, la letra Ñ aparece en más de 17.700 palabras en español, marcando un papel fundamental dentro de la lengua y la cultura hispana”, dice el comunicado.

Este doodle aparece en España, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Filipinas.

Pero también puede ser visto en cualquier parte del mundo y en el futuro en el archivo de los Doodles de Google en línea.