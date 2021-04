Horarios y TV: comienza la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 8:37

8:33

Colón y Unión enfrentarán a Racing e Independiente en encuentros claves por la clasificación a la siguiente ronda.

Este viernes comienza la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, donde los equipos santafesinos tendrán partidos fundamentales buscando la clasificación a la siguiente ronda.

Este viernes comienza la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, donde los equipos santafesinos tendrán partidos fundamentales buscando la clasificación a la siguiente ronda.

Unión enfrentará a Independiente en el 15 de Abril este sábado a las 21. El encuentro irá televisado por Fox Sports Premium.

El Tate (14) deberá sumar de a tres si quiere tener chances de volver a quedar dentro de la zona de clasificación. Por su parte, Independiente (16) buscará 3 puntos que lo mantengan dentro de los clasificados.

Por su parte, Colón visitará a Racing el domingo a las 15:45 y el encuentro se podrá ver por TNT Sports.

Una victoria del Sabalero pondría a los de Domínguez con un pie y medio adentro de la siguiente ronda y, dependiendo los resultados que se den en la fecha, podría finalizar la jornada clasificado.

Otros encuentros destacados son: Patronato vs Sarmiento; Huracán vs Boca; Lanús vs Vélez y River vs San Lorenzo.

Horarios y TV