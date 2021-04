https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 9:48

9:46

El jugador fue aislado

Independiente, próximo rival de Unión, no contará con Menéndez quien dio positivo de coronavirus

Julio César Falcioni no podrá contar con el delantero que tras su regreso al país luego de disputar el partido de Copa, no superó el testeo de Covid-19.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El jugador fue aislado Independiente, próximo rival de Unión, no contará con Menéndez quien dio positivo de coronavirus Julio César Falcioni no podrá contar con el delantero que tras su regreso al país luego de disputar el partido de Copa, no superó el testeo de Covid-19. Julio César Falcioni no podrá contar con el delantero que tras su regreso al país luego de disputar el partido de Copa, no superó el testeo de Covid-19.

Independiente sumó al delantero Jonathan Menéndez con positivo en coronavirus, tras el testeo rápido que se le practicó a toda la delegación en el Aeroparque Jorge Newbery, al regresar este jueves desde Bolivia.

De inmediato el jugador fue aislado y en las próximas horas se le practicará el control PCR para confirmar el primer resultado. Lo mismo sucedió con el kinesiólogo Sergio Hanashiro, que también dio positivo, según voceros del club. Tenés que leer Con tres goles de Herrera, Independiente venció por 3 a 1 a Guabirá en Bolivia

De confirmarse los diagnósticos, el 'Diablo' sumará 19 casos de Covid-19 en dos semanas entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico, que comanda Julio César Falcioni y que ya fue dado de alta pero que no viajó por precaución.

Precisamente Menéndez integró el banco de suplentes -sin ingreso- en el triunfo 'rojo' ante Guabirá (3-1 por la primera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana, en la noche del miércoles).

El plantel, que estuvo alojado en Santa Cruz de la Sierra, allí practicó durante la mañana de este jueves y luego regresó por la tarde a Buenos Aires. Con información de Telam

Temas: