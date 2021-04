https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 12:52

12:48

A los 71 años y después de una mediática transición de género, la super estrella olímpica y miembro de la popular saga Kardashian tendría intenciones de ser gobernadora de California. De conseguirlo, se convertiría en la primera estadounidense transgénero en lograr un perfil político tan elevado en aquel país.

Estados Unidos Caitlyn Jenner, ícono transgénero y miembro del clan Kardashian, se postulará a gobernadora de California A los 71 años y después de una mediática transición de género, la super estrella olímpica y miembro de la popular saga Kardashian tendría intenciones de ser gobernadora de California. De conseguirlo, se convertiría en la primera estadounidense transgénero en lograr un perfil político tan elevado en aquel país.

California tuvo de gobernadores a Ronald Reagan, a Arnold Schwarzenegger, y casi a Clint Eastwood, que no pasó de alcalde de condado premium –también californiano–Carmel by the Sea. De confirmar su intención de seguir esa senda, Caitlyn Jenner podría convertirse en la primera candidata trans a gobernadora de Estados Unidos.

Según informó el medio Axios y replicaron muchos otros en Estados Unidos, Caitlyn Jenner estaría haciendo las consultas técnicas para competir por la gobernación de California. Y lo haría por el Partido Republicano; en oposición al actual gobernador demócrata, Gavin Newsom.

Antes de convertirse en Caitlyn Jenner e iniciar una nueva vida como mujer trans, fue tapa de Time en 1976 cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976; después por ser pareja de Kris Jenner e integrar la familia norteamericana más mediática, los Kardashian. Y en 2015, llegarían otras tapas e incluso su propio programa cuando se declaró públicamente mujer transgénero.

Con la separación de su esposa Kris Jenner, se manejó aparte del clan Kardashian. Y para este posible horizonte en la política, Caitlyn Jenner se reúne con Caroline Wren, integrante del Partido Republicano, con quien ya trabajó en American Unity Fund, un ong LGBTQ+. Hay una fecha límite para la presentación de la candidatura de Jenner: 29 de abril.

Tenés que leer

En California, hay una intención de revocar el mandato del actual gobernador demócrata Gavin Newsom. Es decir, se lo quiere destituir con el argumento de su desempeño durante la pandemia del coronavirus, los impuestos y las políticas migratorias. En ese poderoso estado norteamericano hubieron en us historia, 55 intentos de destitución de gobernadores en funciones. Pero sólo uno tuvo éxito: fue en 2003 y permitió el acceso al poder de Arnold Schwarzenegger.

La socia política de Caitlyn Jenner fue una de las organizadoras de la marcha que precedió al "asalto al Capitolio" de los trumpistas.

Por este motivo, si bien Caitlyn Jenner tiene intenciones de ser gobernadora de California, las posibilidades por ahora generan dudas. Incluso si se presentara, la oposición tiene a su favor una carta que podría jugar en su contra. Jenner apoyó a Trump en las elecciones de 2016, recién un año después lo criticó por el trato del ex presidente a la comunidad transgénero. A su vez, su “socia política” Caroline Wren integró uno de los comités de recaudación de fondos para la presidencia de Trump y, además, la señalan como una de las organizadoras de la marcha que precedió a la “toma del Capitolio” que los seguidores violentos de Trump protagonizaron en enero de 2021.

El republicano Rob Stutzman, quien fuera asesor de Schwazenegger en 2003 opinó sobre Caitlyn Jenner y sus posibilidades de ser –o no– gobernadora de California. Según él es poco probable. “Cuando Arnold ganó en California era la persona más famosa del mundo aparte del Papa. Caitlyn Jenner es famosa pero no tanto. Además en ese momento, Arnold ya tenía algo de credibilidad en algunas cuestiones de políticas públicas: había patrocinado una medida de votación en todo el estado, había hecho campaña para los candidatos, había formado parte como asesor del consejo presidencial de aptitud física.”, explicó Stutzman.

También hay medios que dicen que esto es sólo una campaña de Caitlyn Jenner para generar prensa para su persona. Sobre todo para su canal de YouTube donde ofrece tutoriales de gastronomía, da charlas motivaciones, e incluso a veces hace cameos una de sus hijas famosas, Kylie Jenner. E incluso ironizan que de lanzarse a la política, Caitlyn lo anunciaría con una “aparición estelar” en la actual y última temporada de exitoso reality familiar Keeping Up With the Kardashians.