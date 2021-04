https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.04.2021 - Última actualización - 12:58

12:53

Podrán asistir sin turnos entre las 9 y las 15 horas en la Escuela Hogar de Paraná.

Coronavirus Convocan a mayores de 75 años que no fueron vacunados a inmunizarse el lunes en Entre Ríos Podrán asistir sin turnos entre las 9 y las 15 horas en la Escuela Hogar de Paraná. Podrán asistir sin turnos entre las 9 y las 15 horas en la Escuela Hogar de Paraná.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos convocó para el próximo lunes 26 de abril a todas las personas mayores de 75 años que aún no recibieron la vacuna contra el coronavirus, para que puedan aplicársela en una jornada especial de inmunización.

Quienes no pudieron inscribirse o se registraron pero no fueron llamados, podrán concurrir sin turno, por única vez, a recibir la vacuna entre las 9 y 15, a la Escuela Hogar de Paraná, de la capital entrerriana, únicamente con su DNI.





El coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, explicó que para la jornada se dispuso "de una cantidad de vacunas extra para contener la demanda".

Las mismas están destinadas a adultos mayores que "no les llegó el mail del registro de la voluntad, o no tienen WhatsApp, o no pudieron ingresar en la plataforma y por ende no pudieron acceder al turno", agregó en un comunicado.

Según la cartera sanitaria, el objetivo de la jornada es "garantizar la aplicación a la población de mayor riesgo", y además aseguró que "no tienen que relajarse" quienes ya han sido vacunados" ya que las defensas "aumentan, pero igual existen posibilidades de enfermar y contagiar a otras personas".

"Continuamos en pandemia y debemos retomar nuestras actividades cotidianas pero implementando nuevos modos de vida. El uso del tapaboca es una forma de cuidarte y cuidar a los demás", concluyó.