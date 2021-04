https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la creación de la Superliga

La UEFA no sancionará al Real Madrid y podrá jugar la semifinal de la Champions

El Comité Ejecutivo presidido por Aleksander Ceferein no objetará a que el club "merengue" siga su participación en la competencia europea.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) decidió este viernes no sancionar al Real Madrid, que podrá jugar el martes próximo ante Chelsea de Inglaterra una de las semifinales de la Liga de Campeones, pese que su presidente, Florentino Pérez, amenazó con abandonar la competencia ante la inminente creación de la Superliga.

El Comité Ejecutivo de la UEFA, presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, finalmente no pondrá ninguna objeción a que el Madrid siga participando en su competición pese a que hiciera en la última semana un alegato por marcharse de ella. Tenés que leer Javier Tebas: "La Superliga está muerta"

De hecho, el propio Ceferin tomó en cuenta la posibilidad de dejar de lado al Real, pero por los derechos de televisión, cerrados a comienzos de temporada, y por temas legales, la UEFA ha decidido mantener todo sin cambios, consignó Mundo Deportivo.

Después de que Pérez provocó un terremoto tan intenso como breve con la creación de la Superliga en la que él mismo estaba en frente, se pensó que la UEFA, principal perjudicada, pudiera expulsar al equipo madrileño de la presente edición de la Champions.

Sin embargo, hoy la UEFA determinó no sancionar al Real Madrid y podrá jugar la semifinales del torneo frente al Chelsea y la final, si es que la alcanza, con total normalidad.

La otra semifinal será protagonizada por el París Saint Germain francés, con los argentinos Angel Di María, Leandro paredes y Mauro Icardi, dirigido por Mauricio Pochettino, ante el Manchester City inglés. Con información de Telam