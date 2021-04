La escuela "obligada" a dar clases virtuales y que reclama volver a la presencialidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El colegio tiene un terreno propio en el norte, que ya cuenta con innumerables promesas de construcción nunca concretadas. Y el actual inmueble "no es seguro" según las inspecciones, porque no tiene buena ventilación. Cooperadores y padres de alumnos piden una solución urgente para poder dictar clases presenciales.

En la ciudad de Santa Fe, quien pasa por Urquiza y Tucumán sabe que en la esquina sureste se encuentra la Escuela de Formación Profesional Nº 481 Esteban Echeverría. Un establecimiento ubicado en ese céntrico lugar desde hace 16 años, con la promesa, en aquel entonces, de "pronto consolidarse en un edificio propio".

La realidad marca que ese flamante nuevo establecimiento nunca se concretó, pese a contar la escuela con un terreno en el norte de la ciudad. Y hoy, con la pandemia encima, y pese a que la presencialidad por ahora está garantizada, los alumnos continúan con las clases sólo virtuales, porque según las inspecciones, "no es segura". Pero lo cierto es que los alumnos no pueden estar otro año más con esa modalidad.

Teresa Stefanello es ex docente y la actual presidenta de la Cooperadora de la Escuela Echeverría. En diálogo con El Litoral comentó: "Estamos en el edificio actual hace 16 años, porque fuimos trasladados ahí provisoriamente. En su momento, el edificio de 25 de Mayo al 1800 se caía a pedazos. Y después de varias idas y vueltas, nos trasladaron en dos partes: a un anexo que estaba en Corrientes y 25 de Mayo, y a otro que estaba en un espacio que tenía Cilsa sobre calle Primera Junta (la escuela 2006), para luego llegar a Urquiza y Tucumán".

La idea de estos traslados era que fueran de manera provisoria hasta que hicieran el nuevo edificio, algo que nunca se llevó a cabo pese a tener un terreno en el norte adjudicado desde 2008.

"Con la pandemia, y cuando se retomaron las clases, la escuela no estaba en condiciones de habilitarse en su totalidad, más que 8 aulas, porque no tiene ventilación, son vidrios fijos. Hay 17 aulas en total, no todas con ventilación. Además de la biblioteca, secretaría, dirección, informática, todas hechas con durlock. Las aulas ventiladas son las del segundo piso, pero no son suficientes para todos", detalló Stefanello.

Una de las propuestas de las autoridades de Educación fue reubicarlos por partes en la Escuela 42 y la 510, cerca de la Granja La Esmeralda. "Pero estábamos como desarmados. Incluso en condiciones inferiores que las actuales. Los padres empezaron a decirnos que los chicos no se podían trasladar al norte de un día para el otro. Tenemos alumnos de Rincón, Sauce Viejo, Alto Verde, que eligieron ir a la Escuela Echeverría, y mandarlos a otro lado tan lejos, es imposible", explicó la ex docente, quien agregó de manera enfática: "Y siempre con la cláusula de provisorio. Hace 60 años que estamos así".

"No nos negamos a que la escuela se construya en el norte donde tenemos el terreno. Pero que nos muden cuando la obra esté concluida. De esa manera se la da la libertad a los alumnos o sus padres para ir o no a nuestro colegio. Ocurre que no tenemos respuesta correcta del gobierno", aclara Stefanello. En el actual edificio el contrato está vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso.

La escuela Esteban Echeverría cuenta con una plantilla de unos 500 alumnos entre los tres turnos. Dentro del colegio funciona la secundaria obligatoria, hasta 5° año; un 6° año, que sería la tecnicatura en Organización Empresarial; y todo los talleres (aproximadamente 10) de formación profesional. "Una parte profesional que, de nosotros aceptar el traslado, no tendría lugar, porque solo nos hablan de la secundaria, lo obligatorio. A General Paz al 7000 mandarían los talleres. O sea, estaríamos divididos en tres partes. Es imposible".

"Necesitamos tiempo para organizarnos, estas cosas no se pueden hacer de un día para el otro. Una semana antes de que empiecen las clases empezaron a decirnos que la escuela no estaba apta. En el espacio actual, sacando los paneles de vidrio y convirtiéndolos en ventana, ya se solucionaría el inconveniente de la ventilación. Nos cuesta creer que recién ahora se den cuenta de que la escuela no está bien, cuando hace 16 años que estamos ahí. No dan respuesta a nuestras sugerencias", concluyó Stefanello.

Padres preocupados

En las manifestaciones que se realizaron, hubo muchos padres presentes. Uno de ellos fue Gonzalo González. "Soy ex alumno de esta escuela, y lo que tiene en particular, es que hay muchos alumnos de barrios de la zona sur que se verán directamente afectados porque donde quieren llevar la escuela es en Aristóbulo del Valle al 8500, con lo cual la gente de Santa Rosa de Lima o Santo Tomé, por citar algunos lugares, se le hace imposible llegar. Sería tomarse unos 4 colectivos diarios, aquel que puede. Lo mismo ocurre con gente de Rincón o Alto Verde".

"Estarían obligando a los chicos, porque no les dejan alternativa, a cambiarse de colegio cuando ellos eligieron una escuela Técnica en administración y no hay otras, entonces hay alumnos que terminarían en un bachiller, cuando no era lo que tenían previsto", se lamentó González.

"Varias veces planteamos qué piensan hacer con los chicos que no pueden llegar a Aristóbulo. La respuesta fue darles clases virtuales o reubicarlos en otros establecimientos. Nuestros reclamos son escuchados, pero después terminamos enterándonos de que se genera mucha presión sobre los directivos de la escuela y las autoridades de Educación", finalizó González que tiene dos hijas en la Echeverría, una en primer año y la otra en 5°, y quien también, al igual que la presidenta de la Cooperadora, aclaró que "no nos oponemos a que hagan la escuela nueva. Pero ahora, queremos que los chicos vayan a una institución por la zona, para que puedan terminar los cursos y continuar con sus compañeros".

Voz autorizada

En el marco de la conferencia de prensa que tuvo lugar luego de la reunión virtual del Concejo Federal de Educación, la Ministra Adriana Cantero, se refirió a la situación de la escuela Esteban Echeverría. "Estamos trabajando con ellos. La resolución, en lo inmediato, no será el edificio nuevo porque hay que hacerlo. Pero trabajamos la posibilidad de empezar pronto con su construcción. Para eso, aunque hubo resistencia en algunos docentes de la escuela, lo que vamos a analizar puntualmente es el domicilio de la matrícula. Porque las escuelas se planifican mirando los alumnos que asisten".

"No hay que olvidarse de que docentes y alumnos este año tienen el boleto gratuito en Santa Fe. Vamos a tener todos los detalles en cuenta, porque el derecho de los chicos está primero, y si alguno tiene dificultades para llegar a la escuela, seguro el Ministerio intervendrá para su reubicación inmediata".