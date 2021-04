https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Licenciatura en Artes Visuales Universidad Nacional de San Juan: una estudiante fallecida podría recibir su título post mortem La familia de María Carolina Meló recibiría el título de la joven que estaba a punto de rendir su tesis cuando falleció.

María Carolina Meló Crubellier era una joven estudiante de la Facultad de Filosofía de San Juan que falleció luego de recibir una descarga eléctrica en su casa. El caso conmocionó a la provincia y a la comunidad estudiantil porque la tragedia sucedió a poco que la joven, de 27 años, presentara su tesis para recibirse de licenciada en Artes Visuales. La novedad es que ahora desde la sede de altos estudios buscan homologarle el título post-mortem para entregárselo a la familia.

La idea fue presentada por la directora del Departamento de Artes Visuales, Graciela Pérez, que elevó una nota solicitando el título. En tanto que la decana de la facultad, Rosa Garbarino, están de acuerdo con la otorgación del mismo y no se opondrán. Todavía falta asegurar el proceso por parte del departamento de Asuntos Legales de la institución educativa.

El responsable del área, José Luis Miolano, explicó a medios sanjuaninos que "la medida es insólita en la provincia y pocas veces se dio. He visto solo un caso en los 25 años que llevo trabajando". En cuanto al caso de Meló Crubellier afirmó que "todavía no me ha llegado el expediente y lo analizaremos. El último caso donde se dio esto creo que solo le faltaba un coloquio y si fuera así no habría problemas para entregarle el título a los padres".

El reconocimiento se realiza de manera simbólica para reconocer el historial académico de la persona fallecida durante su paso por la casa de altos estudios. "El último caso donde sucedió algo similar fue con el deceso de una estudiante sanjuanina llamada Ivana Martín, que prácticamente estaba recibida y por eso se decidió darle el título a la familia", contó Miolano luego de consultar el archivo de la UNSJ.

La noticia del deceso de Carolina conmocionó tanto a sus allegados como a la comunidad universitaria. "Fue una excelente alumna y participaba activamente tanto en la facultad como en proyectos artísticos. Era una joven que tenía mucho potencial, realmente es una pena", manifestó la vice decana de la facultad, Myriam Arrabal, en su momento.

En el caso de concretarse el asunto, se realizará un acto privado con la familia de la chica para que firmen el título. "Con las restricciones impuestas por la pandemia no se pueden hacer actos extensos, ahora solo queda evaluar el expediente de la alumna y en base a eso tomaremos la decisión", finalizó Miolano.