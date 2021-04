Alerta a muy corto plazo: lluvia y tormentas para el área metropolitana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 23.04.2021

18:46

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para los departamentos La Capital y Garay.

⚠ ⛈ Alerta Meteorologico Corto Plazo

Fenómeno: TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS.

Fecha y hora de Emisión: 23-04-2021 a las 18:08:00 hs.

Afectando los Departamentos:

Garay - La Capital.

Fuente @SMN_Argentina — Secretaría Protección Civil (@protcivilstafe) April 23, 2021

En la provincia de Entre Ríos, también se verán afectadas las zonas de Paraná, Nogoyá y Villaguay.

El área será afectada por tormentas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 40 mm, que podrían ser superados de manera local. También es posible que se registren ráfagas, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

El organismo recomienda:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

La información se actualizará a las 21.