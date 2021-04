https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 24.04.2021 - Última actualización - 8:42

8:10

El debutante hijo de Southern Cat se impuso por dos cuerpos a la potranca J. Casualidad. El jinete Alexis Allois llevó al disco al caballo de Juan Carlos Nievas.

Entre los dos años Lo de Gisco Daddy no fue casualidad El debutante hijo de Southern Cat se impuso por dos cuerpos a la potranca J. Casualidad. El jinete Alexis Allois llevó al disco al caballo de Juan Carlos Nievas. El debutante hijo de Southern Cat se impuso por dos cuerpos a la potranca J. Casualidad. El jinete Alexis Allois llevó al disco al caballo de Juan Carlos Nievas.

Una de las pruebas que generaba mayor expectativa en la reunión del domingo en Las Flores era el premio ARA General Belgrano sobre 1200 metros en donde median fuerzas los representantes de la nueva generación que animarán los principales cotejos jerárquicos de este año.

La victoria le correspondió al entrerriano Gisco Daddy que fue presentado en forma estupenda por el entrenador Juan Calos Nievas, quien una vez más dio claras muestras de sus dotes para presentar un pura sangre. "El potrillo no para de sorprendernos" aclaró uno de sus propietarios, que agregó: "En la semana no dice nada, sus trabajos en privado son bastantes pobres, como que no tiene velocidad, solo se despertó cuando le pusimos algún otro caballo a la par a los que siempre dominó, pese a que le pusimos ejemplares de mayor categoría". Finalmente destacó "se ve que tiene mucha guapeza y que va a ser muy productivo, porque nos está diciendo que cuando hay que correr, lo hace".

Cinco

Sin borrados el cotejo tenía como firme candidato a Chingón, potrillo que venía de llegar cerca ante Ted el mes pasado en una prueba muy similar.

Cuando se ordenó la partida rápidamente la potranca Bibijawa se adueñó de la punta, mientras que a su costado externo El Mustang decidió plantearle lucha, un par de largos más atrás accionaba Chingón y J. Casualidad, mientras que Gisco Daddy corría por el exterior de la pista cerrando la marcha.

La carrera tuvo un trámite violento, ya que los dos punteros intentaron escapar de sus perseguidores, planteándose una lucha sin tregua en los primeros metros del codo, de a poco, desde atrás Alexis Allois pasó del quinto puesto al tercero quedando a las patas de los líderes metros antes de ingresar a la recta final .

Con el disco a la vista el pensionista de Juan Carlos Nievas dominó por el centro de la pista y de ahí en más sacó ventajas sobre sus adversarios en el disco el caballo entrerriano conservó dos cuerpos sobre la debutante J Casualidad, qué dejó tercero a El Mustang delante de Chingón y Bibijawa que cerró la marcha.

El ganador pertenece a la caballeriza Los amigos de Oro Verde y alcanzó una clara victoria en su debut dejando muy en claro ser dueño de un venturoso porvenir. El tiempo de 1 minuto 14 segundos 78 centésimas resulta discreto, pero habrá que tener en cuenta que no se registraron grandes guarismos en la jornada del hipódromo de Las Flores.

Tenés que leer

Se preparan dos fechas para mayo

Tras la reunión del pasado domingo en Las Flores y sobre todo (según fuentes organizativas) el buen suceso económico de la misma, se está trabajando en la disputa de dos jornadas para el mes próximo.

"Vamos a correr el clásico Patria sobre 1200 metros para los productos de dos años, también el 25 de Mayo en dos kilómetros para los adultos" adelantó el Profesor José Luís Rossi, Coordinador hípico de Las Flores, que además agregó: "como si esto fuera poco tenemos cerrado un clásico en la recta con los veloces más importantes de la zona, esta será una carrera de lujo".

Rossi se explayó sobre la continuidad de la actividad "el mes que viene tendremos dos fechas, la segunda será el fin de semana del 25, donde haremos una con carreras cortas, ya que tenemos muchos pedidos de gente que ven muy bien al hipódromo y quieren venir a correr":

En cuanto a la proyección de Las Flores aseguró "Mi idea es llegar a correr el clásico San Jerónimo en 2100 metros, esto se hizo en 2013 con muy buen suceso, clásico que recuerdo, ganó el fondista Dance Tango, pensionista de Juan Carlos Zimermann, ese año fue lejos lo mejor de los últimos tiempos en cuanto a carreras en nuestro hipódromo, creo que debemos honrar esto y volver a este tipo de compromisos".

Para cerrar el Coordinador tiró un concepto sobre el cotejo cumbre de nuestra hípica "Vamos a llamar el Carlos Pellegrini en 2200 metros, durante muchos años (décadas del 60 y 70) se corría en esa distancia y también se supo correr en 2400 y 3000 metros, eso fue en los años 50". "Sostengo que hace un tiempo, no tan lejano, entre 2012 y 2014, el hipódromo le volvió a mostrar a a comunidad y al país que la actividad era muy atrayente, creo que se deben rescatar esas ideas y hacer de Las Flores un ícono del interior".

Village King ganó el Clásico Porteño

Village King, con la monta del jockey Brían Enrique, ganó ayer por medio cuerpo sobre Winter Guest, el Clásico Porteño, una prueba de Grupo 3 con un premio de 535.000 pesos que se corrió en el séptimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro. El ganador, un hijo de Campanologist, pagó un dividendo de 1,40 por boleto (favorito) y empleó un tiempo de 2m 29s 93/100 para las 24 cuadras de césped normal.

Village King es un caballo con clase. Lo demostró el 6 de febrero cuando le ganó por la cabeza a Tetaze en el Gran Premio Enrique Martínez de Hoz. Ganarle a Tetaze no es poca cosa. Por eso ayer fue favorito y todos los ojos de los especialistas miraron su desarrollo y su victoria.

Solo Candombe vino marcando el ritmo de la carrera y casi a su lado lo hizo Village King, que en ningún momento permitió que el puntero le sacara mucha ventaja. Los dos caballos vinieron disputándose el primer lugar hasta llegar a la recta final. Por atrás vinieron Special Dubai y Del Otro lado. Y en el último puesto lo hizo Joy Emisor, que junto a Winter Guest se reservaron para atropellar en el final de la prueba.

Cuando entraron a los últimos 550 metros Village King agarró la punta y comenzó a despegarse del lote. Atrás vinieron Solo Candombe, Del Otro Lado y por el lado de afuera comenzaron a venirse Winter Guest y Joy Emisor. Faltando 150 metros Village King siguió mandando la carrera pero, en fuerte atropellada, se vino al humo Winter Guest. También se sumó Joy Emisor.

Village King tuvo que poner corazón para soportar el asedio de Winter Guest, que cruzó el disco a solo medio cuerpo del ganador. La tercera posición, a un cuerpo y medio, fue para Joy Emisor. Gran guapeza de Village King y gran remate de Winter Guest con la monta del jockey Juan Cruz Villagra.