Turco García: "Este momento de Colón es todo del técnico"

Habla maravillas de Eduardo Domínguez: "Se le fueron muchos jugadores en pandemia, subió los pibes, acertó con los refuerzos". Banca a Pizzi en este arranque complicado pero avisa: "Me gusta mucho Colón".

El "Turco" Claudio Omar García, ex Colón y Racing, está de moda. Si bien fue siempre un verdadero personaje, adentro y afuera de la cancha, ahora se transformó en uno de los tantos ex jugadores que desfila por los medios. Todas las noches, en "Jugador 23" por la señal de TyC Sports.

"Me llamó Martín Souto y me dijo que le encantaría trabajar conmigo; le dije que si iba sería en forma de ex jugador y "opinólogo", nunca como periodista. Para éso hay que prepararse, como hizo Latorre, lo mío es distinto. Quiero aportar desde la construcción mi aporte, no desde la crítica. Es un grupo de trabajo espectacular, todos damos nuestro punto de vista, me siento cómodo".

Luego, recordó su llegada a Colón: "Ese llamado del Gringo Enzo Trossero me agarra medio en el final de mi carrera. Cuando yo iba a jugar a Santa Fe con Huracán o Racing, decía a cada rato que no venía ni loco a esa ciudad: el calor, los mosquitos, jejenes. ¿Viste que los te pican, pero uno te duele...? (risas). Cuando me fui a vivir, la verdad que no me arrepiento de nada, la pasé bárbaro, vivía en Guadalupe, a tres cuadras del Quincho de Chiquito. Nos habíamos comprado una lancha con Saralegui para ir a pescar. Fue un gran año, llegué para pelear por no descender y lo conseguimos".

De golpe, se metió en la previa del Racing-Colón de este domingo por ADN Gol en la 96.7: "Racing no es un club de echar técnicos, por lo menos desde que estoy yo, hace 7/8 años que estoy en el club. No lo veo bien al equipo, creo que se va a enfrentar a otro equipo espectacular como es Colón, con unos jugadores bárbaros y un técnico muy capaz. Igual, no es u tema de Pizzi: arrancó complicado, pero resulta que está clasificado por la Copa Argentina, se está quedando afuera en la zona por diferencia de gol y arrancó la Copa Libertadores con un empate. No veo la gran crisis".

En cuanto al once sabalero, el "Turco" García disparó: "Este momento es todo del técnico de Colón, empezó a promocionar muchos chicos. Domínguez fue a buscar jugadores a las inferiores y no se equivoco casi en nada; encima lo tiene al Pulga que es la bandera de este equipo. Se le fueron muchos jugadores por la pandemia y Domínguez no le erró en cómo reinventar el equipo. Me gusta mucho Colón".

Luego volvió a repasar aquéllos tiempos hermosos cuando visitó la sangre y luto en el final de su trayectoria: "Yo tengo muchos recuerdos del Huevo (Toresani), era súper calentón. Yo tenía la costumbre cuando venían los chicos de hacer una joda en el desayuno o merienda: calentar la cucharita del café, se las ponía de sorpresa y volaban los pocillos. Una vez, estábamos en la utilería, la puse a la cucharita en el calentador y me la olvide. Resulta, que le hago la joda al "Huevo" Toresani, se apoyo en la pierna...lo quemé todo...le dejé una marca y todo. "Perdón Huevito", le decía a cada rato. ¡No se cómo no me agarró a trompadas!. Teníamos un plantel hermoso: el "Negro" Ibarra, Ameli, Saralegui, el "Negro" Rodríguez Peña, Uliambre. Si no hubiéramos teníamos el compromiso de salvarnos del descenso, capaz que peleábamos el campeonato".

En el final dejó un mensaje para los hinchas y socios sabaleros: "Fue un orgullo para mí vestir la camiseta de Colón. Cuando se dio la final en Paraguay, miraba emocionado cómo la gente copaba Asunción, llenaba todo. Pero bueno, es fútbol. Alguna vez se dará, pero lo de la gente fue tremendo. Les tengo un gran cariño a todos los sabaleros de mi paso por esa hermosa ciudad de Santa Fe".

"Me gustan muchos esos pibes que aparecieron en la Primera de Colón de la mano de Eduardo Domínguez, un técnico que está haciendo un gran trabajo en el club. Se nota la mano del DT. Más allá de la jerarquía del Pulga, es picante el chico Farías"

"El Tuca Risso tenía un amigo invisible"

A la hora de las anécdotas se lo nota feliz recordando ese tiempo con la camiseta de Colón. "Con Marcelo Saralegui nos habíamos comprado una lancha en Delfín Natica, la teníamos ir y salíamos casi siempre a pescar. Vivíamos en Guadalupe, a tres cuadras del Quincho de Chiquito, un paraíso para mí".

Claro que con el correr de los años, cuenta una anécdota imperdible con el "Tuca" Mauricio Aníbal Risso: "Resulta que como todo técnico, pusieron al más viejo rompebolas, o se yo; con el más pibito, que era el Tuca. Entonces, compartíamos pieza siempre. Cuando nos íbamos a dormir, yo escuchaba que el Tuca murmuraba y hablaba. Entonces, un día le pregunto y me dijo: "Habla siempre con un amigo". ¡Yo no entendía nada!", dice el "Turco" García.

Y cuenta el final del amigo invisible de Risso: "Hubo un accidente una vez, con el auto. Creo que venían con el Negro Ibarra. El Tuca pegó la cabeza contra el vidrio de la ventanilla. Después de éso, no habló más de noche en la pieza. Un día la pregunté y me respondió: "Lo perdí en el accidente". Un ser humano espectacular el Tuca".

30 partidos y 4 goles

Los números del "Turco" Claudio Omar García con la camiseta de Colón en esa temporada 1995-1996, el año que Colón vuelve a Primera División. Lo asciende Chabay al equipo, no lo alcanza a dirigir en Primera, debuta el "Negro" Orlando Medina (como siempre, apagaba incendios), lo contratan a Enzo Trossero y termina dirigiendo Ricardo Rezza.