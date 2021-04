https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La pelicula, que también está protagonizada por Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry, Tyler Perry y Ariana Grande, se estrenará a finales de este año, aún sin fecha de lanzamiento.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en "Don´t Look Up". Crédito: Imagen ilustrativa

La nueva pelicula de Netflix “Don’t Look Up” no solo unirá a los ganadores del Oscar, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, sino que contará con el protagonista de Titanic haciendo un papel cómico, algo poco común en él.

El director Adam McKay todavía no puede creer que el actor superestrella firmó la película que sigue a dos astrónomos, quienes realizan una gira mediática para advertir al mundo que se acerca un cometa gigante que destruirá la Tierra.

“Creo que es increíble y amo su trabajo, pero pensé que no había forma de que hiciera esto porque si solo pudiera trabajar con Martin Scorsese, solo trabajaría con Martin Scorsese”, dijo McKay recientemente en el podcast “Happy Sad Confused”, señalando que los dos son colaboradores frecuentes en películas como El lobo de Wall Street y The Departed .

“Yo sería el asistente de Martin Scorsese en el set. Entonces, ¿por qué haría esto conmigo?”, dijo.

DiCaprio tardó en aceptar el papel

El director de “Step Brothers” agregó que aunque escribió el papel de la astrónoma específicamente para Lawrence, a DiCaprio le tomó un tiempo comprometerse con la película. Pero McKay se enteró más tarde de que al actor le encantaba su guión.

“Íbamos y veníamos (del guión)”, dijo McKay en el podcast. “Fue un proceso de cuatro a cinco meses en el que simplemente dimos vueltas a las ideas. Nos tomamos un descanso para la cuarentena, y he aquí, una vez que descubrimos una forma teóricamente segura de filmar esta película, él estaba dentro. No podía creerlo. Y no es de extrañar que sea fabuloso en la película”, señaló.

“Es muy divertido, muy arraigado”, continuó McKay. “Es una gran mezcla y fue perfecta con Jen Lawrence, que es de la misma manera. Es locamente divertida pero con los pies en la tierra. Cuando tuve a esos dos como nuestros protagonistas, el estilo de la película estaba establecido”.

McKay le dijo a Insider el año pasado que se le ocurrió Dont Look Up después de hacer su última película, “Vice”, un filme biográfico sobre el ex presidente Dick Chaney, protagonizada por Christian Bale.

“Necesitaba reírme porque fue la cosa más triste en la que he trabajado”, dijo McKay.

“Don’t Look Up”, que también está protagonizada por Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry, Tyler Perry y Ariana Grande, se estrenará en Netflix a finales de este año, aún sin fecha de lanzamiento.