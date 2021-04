https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 24.04.2021 - Última actualización - 12:23

12:15

Será este domingo desde las 15.45 en el Cilindro de "La Academia". El "Barba" lo mantiene a Garcés atrás, vuelve Castro y sigue Escobar ante la nueva lesión de Piovi. Quedó afuera de la lista Ferreira, el que vino de River.

Un Racing lleno de rumores espera al "Sabalé" Colón va a la "nueva" Caldera de Avellaneda Será este domingo desde las 15.45 en el Cilindro de "La Academia". El "Barba" lo mantiene a Garcés atrás, vuelve Castro y sigue Escobar ante la nueva lesión de Piovi. Quedó afuera de la lista Ferreira, el que vino de River. Será este domingo desde las 15.45 en el Cilindro de "La Academia". El "Barba" lo mantiene a Garcés atrás, vuelve Castro y sigue Escobar ante la nueva lesión de Piovi. Quedó afuera de la lista Ferreira, el que vino de River.

La "Caldera", en la futbolera Avellaneda, se corrió unos metros de una cancha a la otra. Pasó de Independiente a Racing, a pesar que el polémico clásico lo ganó el equipo de Juan Antonio Pizzi hace un puñado de días nada más. Ni así encontró un poco de paz el Racing del santafesino "Juanchi", ex DT de Colón en sus inicios junto al "Chemo" Del Solar. Si bien no es un gran momento de Colón como cuando arrancó arrasando, ya que viene de sacar sólo 2 puntos de 9 y le abrieron el cerrojo defensivo con cinco goles en 180 minutos, todo parece indicar que la presión de Racing es insoportable para el DT y para los jugadores...lindo para aprovechar. Arranca a las 15.45 en el Cilindro, con un Pablo Dóvalo como juez que viene con un cartelito colgado desde el ascenso: "pito localista".

Al final, el "Barba" no toca la ahora no tan segura línea de tres (le hizo tres River Plate y dos Godoy Cruz) y mantiene al chico Garcés, quedando otra vez afuera Bruno Bianchi. En cuanto a altas/bajas, una buena y una mala. La positiva, la vuelta de Alexis Castro, luego de la roja en cancha de River; la negativa, otro partido afuera para Gonzalo Piovi, un futbolista tácticamente necesario para darle equilibrio al carril izquierdo: tiene presencia, juego aéreo, relevo para Delgado cuando se manda y buena pegada. Como no puede volver, seguirá Escobar allí. El resto, va igual.

Más allá que debe mejorar Meza e intentar ser Alexis Castro el de las primeras fechas, el fuerte del equipó pasa por dos binomios: Aliendro-Lértora para recuperar/repartir; "Pulga" Rodríguez-Farías para lastimar. Todo eso del mediocampo hacia atrás.

Lo que hay corregir de mitad hacia atrás son esos espacios vacíos que los rivales vienen aprovechando: Garcés-Meza y Delgado-Escobar deben realizar los ajustes necesarios. Las mismas generales de la ley le corresponden a Paolo Goltz, otro que bajó ese alto rendimiento de las primeras fechas cuando llegó para "apuntalar" el fondo.

Enfrente estará un Racing envuelto en rumores y trascendidos, todos apuntando a la cabeza del entrenador. "Pizzi reclamó más actitud: mal clima: el técnico les exigió a los jugadores que mejoren su predisposición y algunos se alteraron", afirma el diario deportivo "Olé" en la previa del partido con Colón.

El técnico argumentó, ante el mal rendimiento del equipo y en conferencia de prensa, que le había faltado suerte. Pero la autocrítica interna fue más fuerte: el DT le exigió más actitud al plantel durante la práctica del último jueves, y lo hizo en un tono que generó malestar en algunos jugadores. Además, el DT les recordó a los futbolistas los equipos en los que jugó, como el Barcelona, como una manera de explicarles que todavía ellos deben dar mucho más.

La realidad es que el clima interno no es bueno con Pizzi, que llegó a la Academia impulsado por el manager del club, Rubén Capria, quien siempre lo sostuvo públicamente. Por eso, el partido de este domingo, a las 15.45, frente a Colón en el Cilindro resulta un nuevo examen para el DT.

Probables formaciones

RACING

Gómez; Cáceres, Sigali, Orban, Mena; Miranda, López, Lovera, Piatti o Melgarejo; Chancalay, Copetti

DT: Juan Antonio Pizzi

COLÓN

Burián; Garcés, Goltz, Delgado; Meza, Aliendro, Lértora, Castro, Escobar; Rodríguez, Farías

DT: Eduardo Domínguez

Cancha: Racing

Hora: 15.45

Juez: Pablo Dóvalo

Elogios del "Barba" Domínguez a Vignatti

El DT Eduardo Domínguez dialogó con "La Central Deportiva" por Cadena 3 Santa Fe (101.7) y dijo claramente que "el presi (N.de R.: por José Néstor Vignatti) me escucha, me siento escuchado y valorado. Constantemente estamos en charlas con él para ver en que podemos mejorar, en la planificación, en la organización. Está encima constantemente y hace todo lo posible para ayudar. En ese sentido, José está encima en el día a día para ver que necesitamos", aseguró.

Consultado por algunas diferencias que tuvo con la dirigencia en su paso anterior, el "Barba" recordó: "Siguen los mismos dirigentes, por lo cual hay cosas en las que avanzamos y otras que repetimos, porque somos las mismas personas y tenemos los mismos defectos y en eso obviamente que me incluyo".

"No nos gusta no poder disfrutar con el hincha en la cancha. Pero es una situación complicada y hay que cuidarse. De todos modos, sabemos que el hincha está y eso es importantísimo. La identificación que tiene el hincha con este equipo nos hace creer aún más", expresó acerca de esta pandemia.

Una pregunta obligada era el tema Facundo Farías y su explosión a los 18 años en Colón: "Puede estar mejor, debe seguir creciendo y puede estar mejor en todo sentido, porque debe crecer. Buscamos que los jóvenes interpreten el lugar en donde están, que sean profesionales. Pero Facundo deberá seguir mejorando, porque comenzarán a tomarle la mano".

El otro repaso individual apuntaba al "Pulga" Luis Miguel Rodríguez: "Se esforzó muchísimo durante la pandemia, hizo un trabajo admirable y nos mandaba la manera en que trabajaba. Le dimos espacio y el se exigió consigo mismo, sabía que podía dar más y todavía puede dar más. Disfruta el día a día y vemos como lo tratan a él y como él trata a los demás. Se ganó la dmiración y el respeto de todos, por la simpleza con la que se maneja. Debemos tratar de que pueda seguir mejorando como jugador y poder darle esas herramientas. El trabajo previo que hizo está dando sus frutos y sabíamos que si se quedaba iba a estar al ciento por ciento. Entiende cual es su rol dentro del plantel", expresó el "Barba" Eduardo Domínguez.