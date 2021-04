https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 24.04.2021

12:22

Embarazada de seis meses Pampita mostró una ecografía de su bebé

Carolina "Pampita" Ardohain cursa el sexto mes de embarazo y lo comparte con sus fanáticos y seguidores.

A tráves de su perfil de Instagram, la modelo publicó la foto de la última ecografía de su heredera, en la que ya se le pueden ver los rasgos faciales.

Foto: Instagram

Al respecto, Pampita días atrás aclaró un rumor que está circulando sobre la grabación de un reality sobre su embarazo y los primeros meses del bebé. "Por ahora es sólo un rumor, es lindísima la propuesta, pero no está concretada, no está firmada. No es verdad que aparezca el padre de mis hijos, ni que los chicos tengan que actuar o mucho menos. Sería enfocado en mi embarazo, en todos los proyectos que hago aparte de los que ven de la tele, porque tengo un montón de cosas personales que desarrollo. Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa ni mucho menos...”, dijo.

“No está concretado, pero es una propuesta muy linda porque me abriría las puertas a Latinoamérica. Estaría muy contenida por una plataforma que viene de afuera y está en muchísimos países. El proyecto me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de todo este momento que estoy transitando también”, dijo Pampita.