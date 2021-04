Video: finalmente, Susana Giménez se vacunó en Uruguay con la primera dosis de Pfizer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora se encuentra en Uruguay desde mayor de 2020. Ya obtuvo una cédula de residencia y, por su edad, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La diva Susana Giménez fue vacunada contra el coronavirus este sábado en Uruguay, en el Campus de Maldonado.

La conductora argentina recibió la primera dosis de la Pfizer cerca de las 16:30 y dialogó con algunos medios de prensa presentes.

Giménez, que acudió al vacunatorio acompañada de su hija Mercedes Sarrabayrouse, expresó: "Me vacuno en Uruguay porque a Estados Unidos no puedo viajar. No hay aviones desde Uruguay y a mí me corresponde la Pfizer".

Por otra parte, expresó sobre el presidente Lacalle Pou: "Tienen un presidente fantástico. Es un país tranquilo".

También, cuando le consultaron si haría TV en Uruguay, dijo: "Yo tengo contrato con Telefé y si Dios quiere, en junio empezaremos".

Previamente, en una entrevista con Radio Rivadavia el pasado miércoles, Susana Gimenez había expresado que planeaba seguir viviendo en Uruguay “por un tiempo” y criticó fuertemente al gobierno argentino: “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”.