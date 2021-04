La moda, de luto: falleció Alber Elbaz

lber Elbaz ha fallecido este sábado en París a los 59 años. La triste noticia la ha confirmado fuentes de Richemont, el grupo con el que puso en marcha su último proyecto, AZ Factory, con el que pretendía repensar los fundamentos de la industria. "Nos hiciste soñar, nos hiciste pensar, y ahora vuelas. Amor, confianza y respeto, siempre", han lamentado en Twitter desde la empresa.

You made us dream, you made us think, and now you fly. Love, trust and respect, always. ❤️ #alberelbaz pic.twitter.com/zW2McWMMNx