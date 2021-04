https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 25.04.2021 - Última actualización - 8:50

8:46

La directora del hospital donde fue internado el montañista, informó que hay más casos de personas evacuadas del Monte Everest que dieron positivo al virus.

Alerta por otros posibles casos positivos Covid-19 llega al Monte Everest con el contagio de un alpinista La directora del hospital donde fue internado el montañista, informó que hay más casos de personas evacuadas del Monte Everest que dieron positivo al virus. La directora del hospital donde fue internado el montañista, informó que hay más casos de personas evacuadas del Monte Everest que dieron positivo al virus.

A más de un año que se declaró la pandemia, el Monte Everest registró su primer contagio luego de que un alpinista noruego que intentaba llegar a la cima de la montaña más alta del mundo, fuera hospitalizado al dar positivo a Covid-19.

Erlend Ness, un montañista originario de Noruega, se encuentra hospitalizado en Katmandú, la capital de Nepal. El hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero desde un campamento base en el Everest, para recibir atención médica.

De acuerdo con medios internacionales, Ness compartió imágenes de su campamento ubicado a cinco mil 364 metros sobre el nivel del mar y un video de su traslado en helicóptero hacia el hospital.

“Realmente, espero que nadie se infecte de Covid-19 en las altas montañas, ya que es imposible evacuar personas en helicóptero cuando se encuentran a más de ocho mil metros”, declaró el alpinista.

Debido a la altura que tiene el Monte Everest el oxígeno disminuye a medida que los montañistas avanzan a la cima, por lo que es difícil la respiración en esas condiciones y aumentaría el riesgo en caso de un contagio.

Alerta en el Everest por otros posibles casos positivos de Covid-19

Prativa Pandey, directora del hospital CIWEC de Katmandú, reconoció que hay más casos de Covid-19 provenientes del Monte Everest. “No puedo brindar más detalles, pero algunos evacuados de la montaña dieron positivo”, añadió.

Por su parte, Dawa Steven, un guía de la montaña, afirmó que las personas que están en el campamento base “están muy inquietos” desde que se enteraron que podría haber un caso de Covid-19.

“En el campamento base todo mi personal y otros alpinistas redoblaron sus esfuerzos para cubrirse el rostro, desinfectarse las manos y evitar contactos cercanos con el resto”, indicó el guía.

Another day at the hospital in Kathmandu 🙁

Este contagio podría ser un duro golpe para el turismo alrededor del Monte Everest, pues el año pasado se detuvieron las expediciones debido a la pandemia y ahora, tras retomar las actividades turísticas, se confirmó el contagio del alpinista.

El Departamento de Turismo de Nepal dio a conocer que después de un año de expediciones canceladas, se ha registrado un número récord de permisos para escalar el Everest esta primavera. Se han emitido 394 permisos, una cifra que supera los 381 que se otorgaron en 201