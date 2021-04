https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 25.04.2021



Foro de Integración y Desarrollo Regional

Clemente, " Córdoba y Santa Fe dieron el ejemplo donde Santo Tomé no pudo "

El F.I.D.R. Santa Fe, destacó el ejemplo de Córdoba, "pudo hacer lo que pedimos a políticos de la ciudad y región desde el F.I.D.R, y no se animaron", "miraron para otro lado".

El Presidente del F.I.D.R. Santa Fe, Carlos Clemente Crédito: Gentileza

