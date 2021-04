https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión Un DT molesto por cosas que él mismo acaba reconociendo

Juan Manuel Azconzábal empezó analizando el partido y dijo que "fue un partido cerrado, hubo pocas situaciones, la diferencia es mínima y una distracción se puede pagar cara. No fuimos eficaces en la más clara".

Sobre la formación que puso y los cambios que experimentó, señaló que "veníamos de perder 3 a 0 y buscamos variantes. Nos faltó encontrar respuestas a la situación defensiva que nos planteó el rival, pero después hubo cosas que no estuvieron mal. Independiente no llegó nunca y es un equipo que tiene calidad. Sería muy bueno para un plantel donde hoy jugaron 8 o 9 chicos de menos de 23 años, no estar conformes con empatar 0 a 0 con Independiente. El fútbol es muy competitivo, hay equipos que tienen más reconocimiento que el nuestro y no son mucho más, hoy hicimos un esfuerzo muy grande para competir de igual a igual y está bien que el plantel sienta que lo podríamos haber ganado".

Continuando con el análisis del juego, dijo que "en el segundo tiempo hubo más espacios y la pelota circuló con mayor precisión. En el primer tiempo perdimos alrededor de diez o doce situaciones por estar incorrecto a la hora de pasar el balón".

"Este torneo es muy particular: en 15 fechas te obliga a tener el mayor rendimiento cuando generalmente se piensa en un torneo de un año o de 19 o 20 fechas como era antes. Esto no es una excusa, pero es la realidad. Para un pibe de 19 años, que hace seis meses estaba en la reserva, jugar un partido como el de hoy tiene que ser una motivación y no una presión. Las oportunidades le llegan a los chicos por mérito propio, es bueno que ellos también lo sientan igual", reflejó el técnico rojiblanco, que se mostró incómodo con algunas preguntas, sobre todo cuando se lo consultó por la demora en los cambios -hecho absolutamente cierto- y por la tibieza que tuvo para atacar, algo que en el fondo terminó reconociendo.

"Las situaciones de gol mermaron en los últimos tres partidos, antes todos reconocían que el equipo generaba situaciones. En líneas generales, siempre pusimos más gente ofensiva que defensiva. Pero está claro que debemos mejorar", dijo el Vasco, quien agregó que "cuando tenemos la pelota, queremos atacar, no queremos hacer posesión de pelota. Cuando la tiene el rival, queremos recuperarla lo antes posible. Si no lo podemos llevar a cabo, la responsabilidad es mía. Nosotros siempre salimos a buscar los partidos. Si no se hace rápidamente el pasaje defensa-ataque, seguramente le daremos al rival la posibilidad de que se arme. Sumamos gente ofensiva, el caso es el de Gastón González, al que muchos catalogan acá de delantero y nosotros lo hacemos arrancar desde atrás".

Volviendo al aspecto ofensivo, reconoció que "tenemos menos gol porque creamos menos situaciones. Contra Boca tuvimos una efectividad alta, porque llegamos poco. Yo prefiero llegar muchas veces por más que tenga que escuchar que el equipo marca en forma desordenada. Estamos imprecisos e ineficaces para definir", fue la conclusión final.