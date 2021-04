https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven forward de CRAR fue confirmado por Fernández Lobbe para el encuentro de este lunes, válido por la fecha 9 de la Superliga Americana de Rugby, ante la franquicia paraguaya.

Para enfrentar a Olimpia El rafaelino Pedro Rubiolo estará entre los 23 disponibles de Jaguares XV

Ya con los cuatro semifinalistas confirmados, la Superliga Americana de Rugby va llegando al fin de la segunda etapa y este lunes 26 de abril tendrá al puntero invicto Jaguares XV en el último turno, enfrentando a Olimpia Lions, desde las 21, en el estadio Charrúa de Montevideo. El encuentro será televisado por ESPN 2 y también se podrá seguir por ESPN Play.

Con la vuelta de Francisco Gorrissen, luego de tres semanas por suspensión, y con ocho modificaciones respecto a los 15 que iniciaron ante Selknam, la franquicia argentina formará con: 1. Sclavi, Joel, 2. Ruiz, Ignacio, 3. Torres, Luciano, 4. Gutiérrez, Federico, 5. Molina, Franco. 6. Gorrissen, Francisco, 7. González, Juan Martín, 8. Oviedo, Joaquín, 9. Ezcurra, Felipe (C), 10. Elías, Martín, 11. Cancelliere, Martín, 12. Castiglioni, Teo, 13. Segura, Agustín, 14. Cancelliere, Sebastián y 15. Daireaux, Juan Bautista. En el banco de reservas estarán: 16. Bernasconi, Bautista, 17. Minervino, Francisco, 18. Zeiss, Juan Pablo, 19. Bernasconi, Tomás, 20. Rubiolo, Pedro, 21. Iriarte, Rafael, 22. Prisciantelli, Gerónimo y 23. Malanos Tomás.

En caso de ingresar, será el debut para Pedro Rubiolo y Tomás Malanos, quienes se incorporaron al equipo la semana pasada y que estaban cumpliendo la cuarentena correspondiente. Por su parte, Martín Elías volverá a ser el 10 y la tercera línea estará conformada nuevamente por jugadores que estuvieron presentes en el Tri Nations 2020 con Los Pumas.

70 puntos son los que lleva anotados Sebastián Cancelliere, goleador de Jaguares XV, producto de 14 conquistas. Detrás de él se ubican Tomás Albornoz (67) y Martín Elías (65), ambos aperturas del plantel. 94% es la efectividad en scrums ganados y 91% en lineouts: ninguna franquicia supera en estas facetas a la dirigida por Ignacio Fernández Lobbe.

Juan Bautista Daireaux, fullback titular mañana: “Me estoy sintiendo bastante cómodo con el sistema de juego en general. Siempre con cosas para mejorar y con ganas de seguir creciendo como jugador. Los entrenadores me piden que busque juego, que participe, que aparezca por todos lados y que no me quede fijo en algún lugar de la cancha”

“Nos imaginamos un partido muy duro (vs. Olimpia) desde la primera jugada como fue con ellos la última vez. Tienen forwards físicos y que son agresivos. A muchos los conocemos del sistema porque son argentinos, vienen con confianza después de ganar varios encuentros. Vamos a tener que estar bien focalizados y con mucha intensidad para poder hacer nuestro juego”, detalló.