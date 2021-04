Migno pidió responsabilidad social y extremar los cuidados personales en San Javier

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Hago especial advertencia y pedido de colaboración, respecto a reuniones familiares. La policía estará especialmente atenta a las fiestas clandestinas, no podemos dejar que se disparen los contagios, por eso seremos muy estrictos con eso", destacó el mandatario sanjavierino.

Luis Verón | region@ellitoral.com

El Intendente de San Javier, Ing. Mario Migno brindó una conferencia de prensa, donde detalló los principales aspectos acerca de la vigencia del nuevo decreto provincial, en relación a las restricciones, en el marco de la pandemia del COVID19. Lo acompañó el Presidente del Concejo Deliberante, Ing. Eduardo Baucero y fue este mediodía en el despacho del gobierno local.

“Hacemos todo con la mejor voluntad y con el ánimo de mantenernos sanos para poder seguir libres. Esta pandemia nos fija restricciones a nuestra libertad, tenemos que cuidarnos mucho. Hemos adherido a las normativas provinciales y creo que es un tema que fue sumamente difundido, sobre todo en relación a deportes, gastronomía y otras actividades” destacó el primer mandatario.

Y sostuvo “hago especial advertencia y pedido de colaboración, respecto a reuniones familiares. Los cumpleaños del abuelo, del nieto, no se tienen que hacer. La policía estará especialmente atenta a las fiestas clandestinas, no podemos dejar que se disparen los contagios, por eso seremos muy estrictos con eso”.

Migno se refirió a las actividades comerciales y sobre el particular agregó “estamos trabajando para que el perjuicio de estos cierres, no dañe a los más vulnerables. Por eso pedimos que colaboremos, que no compliquemos más las cosas, para estar encuadrados en un sistema de trabajo. A mí no me gusta restringir, pero estamos en una emergencia, sabiendo que nuestro lugar de internación ante complejidades es Santa Fe y ahí está la gravedad, con una situación colmada, sin más lugares, teniendo o no teniendo obra social”.

Por su parte, Eduardo Baucero agregó “esto trasciende a las diferencias políticas. Acá está la vida de las personas y el funcionamiento de una localidad. Tenemos que preocuparnos, adquirir responsabilidades individuales y colectivas. Las camas críticas están saturadas y si aumentamos los contagiados, corremos el riesgo de no tener lugar, pero para que eso no pase, tenemos que protegernos y prevenir”.

Además, el titular del concejo pidió “queremos que esto no se vaya de las manos, no sabemos cuándo se terminará el actual panorama, pero hoy fundamentalmente, apelamos a los vecinos. Llamamos a los jóvenes, queremos que los chicos piensen en los mayores, en quienes más pueden sufrir, hay que aguantar y los resultados dependerán de cada vecino”.