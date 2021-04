https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Debut de las medidas

Restricciones: menos movimiento pero aún "no se toma conciencia"

En términos generales, el Ministerio de Trabajo detectó un mayor ordenamiento. Pero preocupa que aún se hayan detectado fiestas clandestinas y el no uso de barbijo. No descartan profundizar las decisiones, si no bajan los contagios.

El primer fin de semana de restricciones fue evaluado por el Ministerio de Trabajo como de "un mayor orden". Sin embargo, admiten que por los diferentes incumplimientos detectados, la sociedad no termina de tomar conciencia, acerca de la gravedad de la situación sanitaria que atraviesa la provincia. "Quiero resaltar la enorme preocupación que existe en el ámbito provincial por la situación general en torno de la pandemia. Estamos asistiendo a un escenario en el que los contagios siguen en crecimiento y con un nivel de saturación importante de las camas críticas en el sistema sanitario", dijo a El Litoral el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Consultado sobre cuál es el balance que realizan de este primer fin de semana de restricciones, el funcionario planteó que "aun con toda la comunicación que hubo de las medidas, con todos los operativos que se realizaron, con todo el esquema de control, difusión y demás, a pesar de todo eso, asistimos a un escenario en el que verificamos que durante el fin de semana hubo asistencia a fiestas clandestinas en diferentes puntos de la provincia. También tuvimos que suspender algunos comercios que permanecían abiertos fuera del horario establecido. Estas cosas no deberían suceder", enfatizó el funcionario. "Hay que tener una mirada de comprensión de la gravedad de lo que viene sucediendo – insistió-, y sobre lo que vienen diciendo las autoridades sanitarias. Tenemos que tener una mirada de solidaridad con el personal de salud en el marco de lo que es esta segunda ola", reclamó. Operativos Pusineri destacó que hubo operativos durante todo el fin de semana de saturación policial, y también los llevados a cabo por parte de los municipios y otros organismos provinciales. En lo estrictamente laboral, esencialmente en el rubro gastronomía, el funcionario dijo que "se percibió una situación de mayor ordenamiento" respecto de semanas anteriores. "Los locales en general respetaron el horario y detectamos una tendencia al mejoramiento de la aplicación de los protocolos. Pero hay un campo para seguir trabajando – admitió-, por lo que continuaremos esta semana manteniendo reuniones con todos los sectores". Según comentó, se pudo constatar una "disminución importante de la circulación vehicular", aunque ello no impidió que la gastronomía pudiese seguir funcionando hasta las 23, tal como lo establecen las nuevas restricciones. "En general, vemos una tendencia a mejorar el cumplimiento de los protocolos, sobre todo en cuanto a distanciamiento de mesas y capacidad de superficie a ocupar. Pero esto no quiere decir que no haya habido intimaciones o clausuras", comentó. Tenés que leer 48 personas terminaron en la comisaría por incumplir las restricciones de circulación Por venir A la evaluación moderada de Pusineri se sumó una más inquietante de su par de Salud, Sonia Martorano. La funcionaria planteó, alarmada, la nutrida concurrencia que se volvió a ver el fin de semana en los parques y paseos, y el frecuente no uso de barbijo. Frente a ello, y consultado sobre si podrían profundizarse las restricciones vigentes, Pusineri dijo que eso siempre está en evaluación. "Estamos en un punto donde vamos a tener que seguir trabajando. Hay una tendencia de mayor orden pero siguen siendo necesarios los controles. Hacemos un llamado a la población en general acerca de que la situación es realmente preocupante. Cuan digo 'tendencia al mejoramiento de protocolos', no es una buena noticia, porque a esta altura, tendrían que cumplirse a rajatablas", comentó. Sobre esa base, dijo que "está en permanente evaluación la posibilidad de restricciones aun mayores, porque la situación amerita que así sea. No descartamos nada. La situación es de una gravedad muy grande. Acá, para disminuir los contagios, o es la vacunación o es la restricción de las actividades. No hay otra alternativa", concluyó. Un funcionario de fiesta En una de las fiestas clandestinas desarticuladas este fin de semana, participaba un joven que es actualmente funcionario del Ministerio de la Producción de la provincia. Según pudo constatar El Litoral, se trata de Lucas Candioti, subsecretario de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías de dicha cartera, cuyo conducción está a cargo del ministro Daniel Costamagna. Candioti aparece bailando animadamente en el festejo que había sido organizado el sábado en el salón de eventos del country Aires del Llano, para celebrar el cumpleaños de un empresario local, del rubro inmobiliario. La única disposición que no transgredió la reunión social fue la del horario, puesto que se hizo por la tarde. Sin embargo, se trató de una fiesta con baile, condición estrictamente prohibida por decretos, incluso anteriores, al que entró en vigencia este fin de semana. Los concurrentes tampoco respetaron el distanciamiento social - aparecen abrazados-, y por supuesto, ninguno usó barbijo. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

