Línea directa y llegan cartas

Lunes 26.04.2021 - Última actualización - 13:57

13:51

Inseguridad hasta en Casa de Gobierno

VECINOS DE BARRIO SUR

"El miércoles a las 20.10 hs. había tres personas con buzos con la capucha puesta, tratando de abrir las celosías de hierro de ventanas de Casa de Gobierno del lado de San Jerónimo al 1400. Los vecinos llamamos al 911 y pedimos que los busquen. Andan por el barrio Sur. Todo es una locura. Parecían drogados. Después, un vecino nos avisó que vio a un trapito desenganchar una reja de la obra inconclusa de Tribunales y entrar muy campante, o sea que en cualquier momento toman el lugar. Así estamos. Ya hay denuncias reiteradas por este tema y no dan solución".

Suspensión del fútbol

DANTE ERNESTO FAVRE

"AFA y Ligas profesional o amateur: hay 2 en Santa Fe. Agradezco el espacio para hacer o hacerme esta pregunta: no creo haber escuchado mal al señor gobernador, sobre que las restricciones deportivas pasaban por lo amateur y profesional. Porque por ejemplo Unión y Colón van a jugar fútbol en Santa Fe, y la Liga Santafesina y otras ligas del interior tienen que parar sus torneos. Mi pregunta deportiva: ¿hay 2 Santa Fe? Entiendo que debemos cuidarnos todos".

Enfermeros que acarician el alma

JOSÉ LUIS BERMÚDEZ

"Deseo testimoniar que estuve internado por Covid. Este proceso que viví expuso ante mí muchas realidades. En primer lugar, quiero hacer una mención particular por las enfermeras y enfermeros de hospitales y sanatorios. He sido testigo en la sala de terapia intensiva del sanatorio Americano de la más maravillosa expresión de Amor de estos Ángeles custodios de la salud. El trato amoroso, las palabras alentadoras, cada gesto, la premura por cuidar al enfermo hacen de estos profesionales personas sublimes. Es imposible que alguien que no tenga una vocación de Amor por el prójimo pueda ser personal de la enfermería. Es una cualidad necesaria, imprescindible. No quito el valor de los médicos que con su conocimiento aportan lo suyo; pero el médico se va y la sección de enfermería se queda junto al paciente. Ellos deben equilibrar sus emociones, olvidan sus problemas, sus necesidades, y cuando se visten con la protección adecuada, dejan de ser ellos para transformarse en fieles servidores del necesitado. Vaya mi admiración, mi respeto y mi corazón con todos ellos. Después del Covid, entendí que hay profesiones que tienen un valor inmenso que se refleja a través del amor al prójimo. Ellas son enfermeras, ellos son enfermeros, no solo custodian el cuerpo, también acarician el alma".

Cuarentena para cuidarnos

ANTIGUA LECTORA

"Sobre la pandemia: ahora es peor porque la gente está haciendo una vida normal. En mi barrio, en todos lados. La Costanera está llena de gente; bares llenos, las plazas también. La gente circula más. Como que no pasara nada. Ni siquiera usan barbijo. Por supuesto que va a haber más contagios. En la primera ola nos tuvieron encerrados 3 meses herméticamente. Recuerdo que solo podíamos dar una vuelta a la manzana. Había un silencio de día y de noche que cortaba el aire, porque nadie se movía, todos estaban en sus casas. Antes cuidaban más por miedo a que no haya camas. Para no tener que elegir quién vivía y quién moría. ¿Ahora eso ya no les interesa, que la ciudad vive normalmente? No hay restricciones ni policías por ningún lado. El gobernador tiene que volver a cuidar ese aspecto, para no tener que elegir entre quién vivirá y quién no. Hay gente que prioriza el dinero, no perder algo que ya tienen, cuidar el estatus. No les importa la salud de nadie ni la vida de las personas. Yo creo que ahora deberíamos guardarnos todos para bajar realmente el pico".

Llegan cartas

El derecho de conocer la identidad de los imputados

CARLOS LANZARO

Diariamente leemos, vemos por TV y escuchamos por radio noticias sobre las fiestas clandestinas en casas de familia, restaurantes que no cumplen con las restricciones, peatones que circulan sin barbijo, no cumplimiento de horarios de circulación, etc.

Sabemos que ante la denuncia de vecinos la policía concurre y clausura las fiestas y lugares, detienen a los que hacen desórdenes, etc. Pero lo que nunca se sabe es quiénes son los detenidos, qué pena les aplican (o multas). Yo opino que no tendrían que ser anónimos sino tener vergüenza de que sus vecinos de la ciudad conozcan sus verdaderos nombres, direcciones correctas, documentos, etc. Será la única manera de terminar o por los menos aminorar este atropello de una parte de la ciudadanía que no respeta los derechos del prójimo que se protege correctamente. ¿Habrá algún juez, fiscal o quien sea que tenga la voluntad de hacer cumplir las leyes, ordenanzas, obligaciones ciudadanas, etc.?

El deber de cada vecino es denunciar todos estos casos al 911 o a la Municipalidad de Santa Fe para disponer clausuras, etc.

Gracias por publicar esta noticia a las autoridades de este prestigioso medio de comunicación masivo.