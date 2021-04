Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carencia de ideas

UN LECTOR

"Estoy escuchando al intendente Jatón referirse con respecto al Covid-19. Siento vergüenza ajena. Es una burla a la inteligencia de los santafesinos. No hay ideas. Está hablando de reformular el contrato social. El intendente dice haber visto el descontrol en la costanera el domingo y yo le preguntaría ¿qué hizo la máxima autoridad política de esta ciudad capital de una provincia importante? ¡No hizo nada! Están proponiéndonos que hagamos un contrato social nuevo. Y digo, los concejales ¿no estaría bueno que dejen de cobrar una parte del sueldo para destinarlo a algún beneficio para la ciudad? El problema más serio que tiene este país es la calidad de sus dirigentes".

La espiritualidad del ser humano

JOSE LUIS

"El ser humano es un ser muy especial. Su destreza intelectual para adquirir y desarrollar conocimiento es extraordinaria. En estos últimos años el avance científico ha demostrado que la inventiva puede traspasar los límites conceptuales de lo imposible. Pero mientras en un laboratorio siguen creando, descubriendo, restructurando, experimentando entre el límite de la materia y la antimateria, buceando en nuevas fuentes de energía que puede ser transformada para beneficio de la humanidad, a la par, la barbarie, la crueldad, la injusticia, la discriminación, la soberbia, la maldad del ser humano es tan exponencial que no solo alcanza a su destreza cognitiva, sino que la traspasa y la supera. Dios, Creador, conoce al ser humano y sabe de la capacidad que depositó en su intelecto. Pero también envió mensajes claros para advertirle que su creación no solo es material, carnal, sino espiritual. La existencia humana, solo puede ser comprendida si se advierte esa esencia espiritual. En definitiva, mientras no lo haga, podrá alcanzar el ser humano el conocimiento que se proponga, pero su espada de Damocles seguirá siendo su barbarie. Dios, Creador, propuso al ser humano ser parte de su evolución a través del camino espiritual, pero el egoísmo y orgullo han convertido a muchos en monstruosos seres soberbios, altivos y engreídos. Sin embargo, el ser humano olvida su naturaleza finita, limitada, fugaz en esta vida, algo tan efímero e inexistente en la omnipotente inmensidad de Dios".

Administradores del Estado

ALFREDO SALOMÓN

"Para evaluar el rendimiento que deben demostrar los gobernantes de un país, de cualquier signo político, debemos verificar si saben administrar al país como corresponde. Si tienen respeto total por la Constitución Nacional que los rige. Si priorizan la democracia; con sindicatos independientes de cualquier signo político y de igual manera, el Ministerio de Educación, cosa que hoy no tenemos. Todas estas representaciones deberían tener las manos sueltas, para que su rendimiento pueda ser el ideal, sin condicionamiento alguno. Ahora vemos que la realidad habla por sí sola y no demuestra lo contrario. Lamentablemente, ningún país puede crecer de esa manera. A la hora de votar deberíamos hacernos un examen de conciencia, y elegir el o los candidatos que nos ofrezca con mayor certeza la posibilidad de crecer en paz y armonía. Y eso es posible solo con nuestra intervención leal y patriótica, que nuestra conciencia e inteligencia nos indican. Solo así podríamos liberarnos de esta lacra que hoy tiene el poder. Necesitamos gobernantes con capacidad y calidad personal, totalmente demostrada. Todo es posible con nuestra voluntad al servicio de la Nación. Ojalá que esta ilusión mañana sea una realidad para siempre".

Falta de luz e inseguridad

VECINA DEL BARRIO SUR

"En Monseñor Zazpe al 2800, desde el mes de octubre del año pasado estoy reclamando la luz para la Junta de Estudios Históricos. El reflector está agotado desde octubre. En marzo, el diario El Litoral publicó mi reclamo. Sigo insistiendo. Ahora es el Museo Histórico, ¿qué esperan, que entren a robar a la Casa de la Junta de Estudios Históricos que tiene 330 años y depende del gobierno? ¡¡Por favor, señores!! ¡Manden a reponer el reflector! Muchas gracias al diario".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Para que un político pueda poner en práctica sus planes debe vencer una serie de limitaciones, adelantarse al futuro, ser previsor, flexible, con buenos reflejos, para reconocer y aprovechar las ocasiones. Esto no es fácil. Porque no solo se necesita conocimiento, sino intuición y experiencia. Y la vida del hombre es muy corta para permitir que cada uno acopie directamente tal tesoro de destreza. Afortunadamente, contamos con una maestra maravillosa y sapientísima: la historia. Quien sabe leerla e interpretarla, cuenta con un auxiliar inapreciable para construir el futuro y comprender el presente".