Lunes 26.04.2021

14:06

Mirada desde el sur Los políticos contra el Padrenuestro Los políticos enfrentados con sus hermanos re definen la sociedad. De hecho se escapan de cualquier lógica de solidaridad. Se escapan de los rezos y las tradiciones que sostienen a todas las sociedades que quieren sobrevivir.

Tal vez sea necesario aclarar, hay tantas derivaciones cuando uno dice "buen día", que mencionar al Padrenuestro puede aumentar las distracciones, derivaciones y hasta enojos.

(Invocación: Padre nuestro que estás en el Cielo. -Primera petición: Santificado sea tu nombre. -Segunda petición: Venga a nosotros tu Reino. -Tercera petición: Hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo. -Cuarta petición: Danos hoy nuestro pan de cada día. -Quinta petición: Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. -Sexta petición: No nos dejes caer en tentación. -Séptima petición: Y líbranos del mal).

Eso se lee en Wikipedia. Venimos de una conformación en la que este rezo, invocación a un Ser Superior y pedidos para que Él resuelva, son entendidos como partes de una religión antigua y extendida y es entendido, se insiste, en este punto, por buena parte de los argentinos. No es necesario ser practicante de alguna fe para saber que se trata de un pedido, en momentos de duda y/o por las mismas. Comportaría una forma de aceptar la vida en sociedad. Se dice en plural, por algo será.

CUESTIONES ÍNTIMAS Y PERSONALES

No soy practicante del catolicismo, madre ácrata y agnóstica, padre descuidado en el tema por haber pasado por los Colegios San José, he crecido libre de esa carga y suelo arrojar piedras. Claro, claro, claro, la vida en esta sociedad a la que pertenezco tiene su arrastre fundamental. Argentina es absolutamente basal con este tema. Estoy investido de la tradición judeocristiana y no es posible negar ese pedido que con los actos hago, hacemos muchos, corrección: hacen unos pocos y reclamamos muchos.

Los políticos en Argentina son todos los que, de un modo directo o indirecto, inciden en la sociedad con sus acciones, omisiones y, como dijese Celedonio Flores: con odios que nunca los dicen. Los periodistas somos políticos activos. Todos. Nos cabe el poema de Celedonio Esteban Flores ("Porqué canto así") La suma da cuenta de nuestros actos para el bien… o lo contrario. En diversos casos no nos libran de todo mal… muy, muy por el contrario.

Encuentro una relación entre el comportamiento de la sociedad, sus actores y la negación del credo. Es una buena manera de explicar las sinrazones del hombre en este, el Segundo Año de La Peste en mi Pago.

DE AQUÍ, DE ALLÁ, DE TODAS PARTES…

Cuando vi la foto, después la filmación, de Amado Boudou descalzo y en ropa de cama marchar preso, supe que había allí algo más que un posible delincuente -acaso- un super delincuente. Afectábamos más allá del pecado o, sin dudas, de sus defecciones ante la ley. Había algo más, Celedonio Flores lo confesaba.

Cuando, por decisión unilateral, a una ciudad/provincia como la antigua Capital Federal, hoy CABA, se le mueven los tributos que recibe y se aduce que se le quitan los dineros porque son más ricos que otros, estamos fuera del perdón de nuestras deudas y, sin dudas, sumando al pecado de la envidia y, claramente, el perjurio.

Cuando no miramos el fondo del Chaco Boreal, antes destripado, después postergado y, en estos tiempos tan comunicados, ejemplo del olvido, desdén, humillación y pelea muy injusta contra la voluntad de hermandad; cuando no lo miramos es porque no queremos ser hermanos de los subyugados por Insfran y/o Capitanich. Sublevan los colegas que mencionan el mal y la miseria extrema en los suburbios de las grandes ciudades. La más empobrecida vida en el AMBA/CABA es mejor que en un monte de espinillos y sin nada para mañana y para siempre. El cristianismo entero se fue de esos parajes.

Y POR CASA COMO ANDAMOS…

El comportamiento de la sociedad, con las medidas económicas de doble intención, la promiscuidad y el silencio de su ejecución, conforman una manera eficaz de hacer el mal mirando a quien.

Cuando sobre finales de junio del 2019 en la provincia de Santa Fe el gobierno socialista, sabiendo que terminaba su mandato en diciembre, cerró contratos de Obra Pública con obligación de pago de otro gobierno que le sucedería y, después, fabricó un presupuesto para otro partido desdeñando salud, auditorías, asumiendo nombramientos por concurso falsificado para obligar a esos pagos, innecesarios por su impureza, estaba incumpliendo la solidaria forma de darse la mano. Finalmente, en el 2020/21 ese socialismo, negando autorización para créditos que solucionarían -justamente- un fallo inmenso, la conectividad que permitiría que más argentinos, en el Segundo Año de la Peste, se conecten por fin, no ataca a otro Gobernador, considerado enemigo, sino que ataca a poblaciones enteras de un modo poco humano, escasamente solidario. Escuchar la excusa "el año que viene sí, porque ya no habrá elecciones…", quita espacio a la cordura.

EL VIRUS NO TRAJO LOCURA, LA MUESTRA

En el Segundo Año de la Peste el eje debería ser ese: la cordura. Tal vez el punto culminante es este: la Peste no discrimina partidos políticos y tampoco a gobierno y oposición. Quitó la sábana y nos dejó desnudos. ¿Cómo no vernos en la desnudez y la indefensión?

Del silencio socialista ante la pandemia y el retaceo a la gobernación peronista se puede pasar, sin solución de continuidad, a la pelea del presidente alterno, Kicillof, asumiendo desde "la provincia país", Buenos Aires, que no puede trabajar en conjunto con Rodríguez Larreta, gobernador de la Ciudad Autónoma, su vecino directo, y aparenta lo que parece: es un sálvese quien pueda y todos son mis enemigos. No quiero que sea electo otra vez. Ni que compita.

Los políticos enfrentados con sus hermanos re definen la sociedad. De hecho se escapan de cualquier lógica de solidaridad. Se escapan de los rezos y las tradiciones que sostienen a todas las sociedades que quieren sobrevivir.

Es más, nos fuimos del Martín Fierro. Vaya uno a saber dónde iremos a parar porque es necesario advertir. El virus se queda. Es contra él la pelea. Lo dice el Padrenuestro que todos conocemos, desde los políticos de primer grado hasta los políticos de segundo grado, esto es nosotros, los periodistas.

Equivocar el enemigo en la pelea es perder la pelea (esto tal vez lo dijo Sun Tzu, tal vez no, igual lo creo acertado).

