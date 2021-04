https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aún no están autorizados

Secuestraron vehículos que utilizaban Uber y otras aplicaciones en Córdoba

Se trata de más de 10 autos que brindaban servicios de traslado no autorizados.

Si bien Uber lanzó una campaña con influencers para anunciar su arribo a Córdoba, que derivó en protestas, la aplicación todavía no fue autorizada por la Municipalidad. En ese sentido, durante el fin de semana secuestraron más de 10 vehículos que brindaban servicios de traslado con ésta u otras aplicaciones similares.

“Para nosotros es inadmisible que un permisionario tenga este servicio”, indicó René Canepari, subdirector de Control de Tránsito de la Capital cordobesa. Tenés que leer Dos ediles del Pro plantean regular las apps de viajes particulares en la ciudad

“Hubo mucho movimiento, no sólo de Uber sino de otras aplicaciones”, explicó el funcionario quien además remarcó que los dueños de los vehículos secuestrados deberán presentarse ante la Justicia a declarar.

Entre los autos secuestrados, está incluido un taxi, el cual será investigado por mantener ambos servicios. Tenés que leer Llegó al concejo un proyecto para darle un formato legal a las aplicaciones como Uber

“Siempre la preocupación nuestra es el vecino que cuando contrata este servicio ilegal está asumiendo un riesgo”, enfatizó Canepari.