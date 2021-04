La precuela de Game Of Throne ya está en producción

“House of Dragon” (la Casa del Dragón) es una precuela de la exitosa serie Game Of Thrones, basada en los libros de George.R.R Martin.

Como su nombre lo indica, contará la historia de la familia de Targaryen, que en la serie de HBO llevó a la fama a Emila Clarke en el papel de Daenerys, la madre de los dragones.

Este lunes, la cadena presentó el elenco y anunció que ya comenzó la producción de la serie que se estrenará en 2022 en la flamante plataforma de streaming de la empresa, HBO Max.

La actriz Emma D’Arcy interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen, en tanto Paddy Considine tendrá el papel del rey Viserys Targaryen. Mientras que Matt Smith será el principe Daemon Targaryen.

