https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.04.2021 - Última actualización - 15:02

14:57

Ángel de Brito habló con la esposa del conductor quien le confirmó toda la información.

Tras 27 años de pareja Horacio Cabak y su esposa se separaron en medio de un escándalo por infidelidad Ángel de Brito habló con la esposa del conductor quien le confirmó toda la información.

Para el afuera, Horacio Cabak y Verónica Soldato formaban una de las parejas más sólidas del ambiente. La relación se mostraba idílica, con casi 3 décadas de amor y una familia consolidada sobre el amor y el respeto mutuo... o al menos, eso creían todos. Si bien ella mantuvo un perfil bajísimo durante años, en las últimas horas todo cambió.

Ángel de Brito contó en su programa que había sido la propia Verónica quien le confirmó que estaba separada de Horacio Cabak. "El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa".

"Me dijo que está destrozada, abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí", agregó el conductor. Según explicó, Soldato está con muchas ganas de hablar.... "Se viene un escándalo sin precedentes".

Horacio y Verónica se conocieron trabajando, cuando él tenía 24 años y empezaba a cambiar el rumbo de su carrera como modelo para incursionar en la conducción. El amor fue inmediato y al poco tiempo, se fueron a vivir juntos. Con los años, quisieron agrandar la familia, algo que no les resultó nada fácil y tuvieron que afrontar un tratamiento que les dio 3 hijos maravillosos.