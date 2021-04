"Córdoba siempre tiene voluntad de progreso", dijo Schiaretti al presentar proyecto de obras viales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto previsto apunta a mejorar la conectividad de Córdoba con Alta Gracia, con la proyección de la construcción de nuevos puentes y rotondas para evitar varios semáforos.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este mediodía la construcción de obras viales en el ingreso a la capital cordobesa desde Alta Gracia y destacó que la provincia "siempre tiene voluntad de progreso".



"Estas obras se hacen pese a la situación crítica que vive la Argentina, porque Córdoba tiene voluntad de progreso. Como siempre digo, no somos de andar hablando, no nos peleamos con nadie, nosotros hacemos, cuidamos a nuestra gente. Por eso, pese a la pandemia, Córdoba no para", expresó el mandatario en su discurso en el que se mostraron los pliegos de la obra.



El proyecto previsto apunta a mejorar la conectividad de Córdoba con Alta Gracia, con la proyección de la construcción de nuevos puentes y rotondas para evitar varios semáforos que se ubican en la zona de Villa El Libertador y complican el tránsito proveniente de la ruta provincial N°5 y la conexión con Circunvalación.



La reunión llevada a cabo en la Casa de Gobierno, tuvo además participación del intendente capitalino, Martín Llaryora, y autoridades de la empresa Caminos de las Sierras, entre otras.



"Esta obra va a aliviar mucho el embotellamiento de tránsito en Villa El Libertador, Comercial, Santa Isabel y tantos barrios del sur de la ciudad de Córdoba", se extendió Schiaretti.



El Gobierno cordobés detalló que se construirá un puente de 72 metros de largo y 20 de ancho, muros de sostenimiento y las calzadas principales de Av. Armada Argentina con perfil de dos calzadas de 7,30 metros de ancho por sentido de circulación.



También se realizarán dos puentes sobre la rama de acceso a Av. Circunvalación de 75 metros, 35 de longitud y 8 metros de ancho; una rotonda a nivel con ramales de conexión e isletas, obras de drenaje y de seguridad vial.



Los trabajos se realizarán en un plazo de ocho meses y contemplarán la ejecución de un cruce a distinto nivel que permitirá elevar a lo largo de 300 metros las calzadas de Av. Armada Argentina, y está contemplada una inversión superior a los $ 1.500 millones, informó la provincia de Córdoba.