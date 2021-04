https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Deberá visitar a Defensa en Florencio Varela y a Colón en el clásico que se jugará en el sur de la ciudad. Tiene que descontar puntos pero "preocupa" la mala diferencia de gol: tiene "menos 3", algo que lo puede condenar si hay empate con otro equipo para resolver un mano a mano final.

Se juega todo en los dos partidos que le quedan A Unión le queda vida en "la zona de la muerte"

Entran cuatro al cuadro final de los cruces (cuartos de final, semifinal y final). Y en la zona de la muerte, donde está Unión, hay cinco equipos en cuatro puntos a dos fechas del final y con seis unidades por jugar. Como se sabe, el Tate no juega más en casa: este domingo, a las 11, pisará Florencio Varela contra Defensa y Justica; en la última fecha, posiblemente el domingo 9 de mayo, contra Colón en el Centenario. Desde Boca, que está segundo con 19 puntos por diferencia de gol (Talleres tiene los mismos puntos pero menor diferencia) hasta Unión (15) hay apenas cuatro unidades de distancia, con Independiente con 17 y Lanús con 16, Es decir, final abierto y bandera verde.

Con tantos partidos y cruces, todo puede pasar. Lo que ocurre es un dato no menor: de todos los que pelean en la zona del Tate y pelea por clasificar, el único que tiene diferencia de gol negativa (menos "3") es el equipo de Juan Manuel Azconzábal. Y eso, a la hora de los "bifes", puede significar lo mismo que tener un punto menos si necesita ir a un mano a mano igualado en puntos contra otro rival.

¿Le puede alcanzar ganando uno y empatando el otro a Unión?: matemáticamente es posible, pero resulta incómodo ese "menos 3" de la diferencia de gol. El tema es que Vélez ya está clasificado: si el Tate no gana y empata se iría a 16; en ese caso, con sólo empatar Boca (juega con Lanús) y Talleres (juega con Huracán), ya no los podrá alcanzar. Y si Independiente le gana a los tucumanos, tampoco. Todos se irían a 20 y Unión quedaría con 16 con sólo tres por jugar en el clásico.

Unión, para "acomodarse" con vida en la zona de la muerte, necesitaría ganarle a Defensa y esperar alguna "ayudita" de Lanús, Tucumán o Huracán. Por lo pronto, en el borrador de la fecha 12 lo ponen al Tate en el mismo horario de Boca-Lanús: domingo a las 11. Todo está por verse y confirmarse, en el medio de un montón de rumores, versiones y trascendidos de todo tipo en cuanto al futuro del fútbol argentino en los próximos días.

En cuanto a lo futbolístico, todas las miradas apuntan a Galván en la cueva, un futbolista que hoy continuó con trabajos kinésicos y se cruzó casualmente con el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, goleador sabalero, en las afueras de Santa Fe: "No me vas a pegar en el clásico", ironizó el de Simoca, con muy buena onda de parte del actual zaguero tatengue que pasó por Colón. En principio, el ex Argentinos Juniors podría volver este domingo a las 11 contra el "Halcón" de Varela. Todo lo otro, un misterio que sólo podrá resolver Azconzábal.

El equipo se quedó sin gol, entre otros males, además de la ausencia de anotadores "puros" como son los delanteros: leáse "Juanchón" García, el "Cuqui" Márquez, ahora Insaurralde, etc. Hubo goles de Cañete, Calderón, Peñailillo. Pero los delanteros (Mauro Luna Diale, lesionado e ilusionado con llegar al clásico), brillan por su ausencia en las redes rivales. No hay chances ni especulaciones sino gana. Y, para ganar, deberá hacer goles, algo que a esta altura parece un karma para el Tate.