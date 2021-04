Sicarios emboscan y asesinan "por error" a una remisera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Había ido a auxiliar a una amiga al que se le quedó el auto cuando volvía de recoger a su hermano que salía en libertad tras cumplir condena por homicidio. Fueron atacados en una ruta provincial que une Rosario con Soldini. La camioneta en la que se desplazaban los homicidas fue incendiada y abandonada en el oeste rosarino.

Carlos Retamal

La ola interminable de violencia no cesa, se supera día a día, dejando a su paso cadáveres y poniendo al departamento Rosario como un lugar prácticamente abandonado a su suerte. El último asesinato cometido hasta el momento tuvo como víctima a una mujer que trabajaba como remisera y fue acribillada a tiros cuando fue a asistir a una amiga, durante un ataque a balazos perpetrado a plena luz del día en una ruta provincial, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Rosario.



Minutos antes de las 13 de este lunes 26 de abril, Vanesa, una mujer que trabaja como remisera con un Volskwagen Fox, acudió a un llamado que le hizo una amiga para trasladar a algunos integrantes de su familia desde Piñero a Rosario.

Según fuentes policiales, la mujer fue hasta la cárcel de Piñero a buscar a su amiga, quien había ido con parte de su familia a esperar la salida de uno de sus hermanos, quien quedó en libertad tras cumplir condena de 12 años de cárcel por homicidio.

Si bien todavía falta terminar de reconstruir toda la secuencia del hecho, el auto en el que había llegado poco antes del mediodía a la puerta de la cárcel de Piñero la familia del ex convicto, una Renault Kangoo de color bordó, tuvo un desperfecto mecánico, por lo que llamaron a una remisera amiga, quien llegó al lugar casi una hora después.

Para no dejar la camioneta en el lugar, la ataron con una soga a la parte trasera del VW Fox. Un hermano del ex convicto se subió como acompañante de la remisera, mientras que quien salió de prisión, su hermana y una tercera persona se sentaron en la Kangoo. A paso lento, la caravana comenzó a circular por la ruta provincial 14, con rumbo a Rosario.

A la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Soldini (al sudoeste del departamento Rosario), fueron interceptados por una camioneta Toyota Hilux de color blanco o gris con al menos tres ocupantes, algunos de ellos armados. Según fuentes de la investigación, efectuaron más de una decena de disparos contra el VW Fox, hiriendo a sus dos ocupantes.

La conductora del auto perdió el control y terminó cayendo sobre la zanja, arrastrando a la Kanggo en la cual viajaban las otras 3 personas, que no sufrieron ninguna lesión, ya que los atacantes se dieron a la fuga por la ruta, en dirección a Rosario.

La mujer que había llamado a su amiga remisera llamó al 911 y denunció lo ocurrido y un rato más tarde llegaron al lugar varios móviles policiales. Más tarde apareció una ambulancia, que constató que la mujer que conducía el remís, identificada como Vanesa Hernández, de 35 años, había fallecido.

En tanto, el hombre que iba en el asiento del acompañante, identificado como Franco P., recibió un disparo en el abdomen y, ante la demora del personal médico, fue llevado en un auto hasta el centro asistencial El Gurí, de la ciudad de Pérez, desde donde se lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado en estado reservado.

En base a las primeras declaraciones y por la mecánica del ataque, los investigadores presumen que la balacera estaba dirigida al ahora ex convicto, quien iba en el utilitario y resultó ileso.

Cerca de las 14:30 entró al sistema 911 una llamada que denunciaba el incendio de una camioneta Hilux de color gris, en inmediaciones de calle Guillermo De la Cruz Strazza al 6400 (ex calle 2108), en una zona del barrio Tío Rolo, a pocas cuadras de avenida de Circunvalación y Avellaneda, en el límite entre los distritos Sudoeste y Oeste.

Según datos aportados por testigos a la Policía, los ocupantes de la camioneta estaban armados y antes de huir en otro rodado –del cual se reservan los datos– la prendieron fuego. Cuando llegó personal policial y bomberos, el vehículo estaba calcinado en casi un 50%. Tras chequear los números de chasis, constataron que tenía un pedido de secuestro ya que había sido robada el pasado 11 de abril

En tanto, en el lugar de la emboscada y asesinato, el fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Gastón Ávila, señaló que si bien faltaba recolectar mucha información, por cómo se sucedieron los hechos, es posible que los atacantes hayan ido a buscar al hombre que salía en libertad este lunes, ya que casi todas se dan a la misma hora, mediodía o pasado el mediodía.

El fiscal ordenó la intervención del gabinete criminalístico para el relevamiento de la escena del hecho y recolección de material balístico para enviar a peritar; y la toma de testimonios.

Además, pidió que agentes de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realicen las medidas investigativas tendientes a dilucidar los motivos del ataque y la identidad de los autores del hecho.

También solicitó que se hagan pericias sobre el vehículo que fue quemado, que se levanten rastros y se lleven a cabo las pericias necesarias para corroborar la vinculación o no con la emboscada que derivó en el homicidio de la remisera.

Con este crimen ya son 20 los crímenes registrados en el mes de abril y 76 en lo que va del año 2021 en el departamento Rosario (6 más que los cometidos en los primeros cuatro meses del año pasado).