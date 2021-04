Tiene 25 años y puede perder la visión, cómo ayudarla para que logre operarse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Macarena Cabo es diabética insulinodependiente y ya perdió el 80% de la visibilidad del ojo derecho. Necesita someterse cuanto antes a una cirugía que sale $ 300 mil. El problema es que no dispone obra social ni del dinero.

"Y si te cuento los motivos… Que tengo hoy para vivir... Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí". Nada más claro que el pedacito de letra de esta canción de Abel Pintos para contar la historia de Macarena Cabo, la santafesina oriunda de Barrancas que necesita reunir 300 mil pesos para someterse a una cirugía.

Silvina Marcelloni es la mamá de Maca, como la llaman sus seres queridos y sus amigas. También, quien se puso al hombro una campaña para juntar el dinero que se necesita. En medio de una venta de alfajores que está organizando, se toma unos minutos para conversar con El Litoral y contar la situación que están atravesando.

"Maca sufre desde hace años enfermedades autoinmunes. Hoy tiene 25 y estudia nutrición en Santa Fe. En el 2004, o sea a sus 8 años, le diagnostican artritis reumatoidea juvenil. Tomaba remedios oncológicos, le costaba caminar… En el 2006, a los 11, su páncreas dejó de producir insulina y le diagnostican diabetes tipo I. O sea que desde ese entonces se inyecta insulina", cuenta Silvina, que es portera de una escuela en Monje, un pueblo ubicado a 15 km de Barrancas.

¿Qué es?

La retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes que causa el deterioro paulatino de los vasos sanguíneos que irrigan la retina

Sumado a la artritis reumatoidea juvenil y a la diabetes, en 2015 le diagnostican una enfermedad renal crónica, llamada nefronopticis, que la llevó a hacer dos años de diálisis. Su propia madre le donó un riñón para que pueda ser trasplantada y tener una mejor calidad de vida. Cabe señalar que esta enfermedad no tiene relación con la diabetes. Es congénita, de hecho su hermano más grande también debió ser trasplantado por el mismo problema de salud.

Reloj de arena

Como se sabe, la diabetes es una enfermedad silenciosa que va deteriorando los órganos de una persona. Y eso tan temido por la mamá de Maca sucedió: sufre, y esta vez sí por la enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, de una retinopatía diabética proliferativa severa.

"En marzo del año pasado, Macarena me comentaba que no veía bien. Pero honestamente lo asociamos a la virtualidad, al exceso de pantallas. Por la pandemia, optamos por no ir de inmediato y esperar. Cuando fuimos a varios oftalmólogos, pensando en que necesitaba anteojos, nos dicen que lo que tiene es una retinopatía diabética proliferativa severa en el ojo derecho. No queda otra que ir a cirugía", señala Silvina Marcelloni.

Macarena tiene del ojo derecho una visibilidad del 20 %, ya perdió el 80. La cirugía que necesita no le permitiría recuperarla pero sí evitaría el avance de la enfermedad. Por eso es muy urgente que se opere lo antes posible. El tiempo juega un rol fundamental en este tipo de patología. Pero para poder operarse en Rosario, necesita llegar a una suma de 300 mil pesos, que la familia no dispone.

El ojo izquierdo no está en las mismas condiciones que el derecho. Si bien tiene mayor visibilidad, debe realizarse sesiones de láser -incluidas en los 300 mil pesos-.

Macarena Cabo no tiene obra social. Sus medicamentos por la diabetes se los dan en el hospital Cullen de la capital provincial.

Consultada sobre cómo es Maca, su mamá no duda en definirla como una guerrera. "Yo siempre le digo que una cosa es tener enfermedades cuando estás en soledad y otra cuando las transitás acompañada, como es su caso. Ahí toma fuerzas y se convierte en una luchadora. Se hizo, a la fuerza o no, una mujer fuerte".

El reloj de arena empieza a bajar. Es tiempo de ayudar a Maca.

Juntos, se puede

Para Macarena es necesario juntar 300 mil pesos. La provincia de Santa Fe tiene 3.194.537 habitantes. Si cada uno pusiese 10 centavos, el dinero que necesita Maca para operarse alcanzaría justo. ¿Es posible plantearlo en estos términos? Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero no pierdo las esperanzas.

Y como ejemplo vale lo que logró el influencer Santi Maratea, que se puso la campaña "Todos por Emmita" al hombro y consiguió 2 millones de dólares para la beba chaqueña que necesita el medicamento más caro del mundo para curarse y seguir viviendo. ¡TODOS POR MACA!

TODOS POR MACA

Para colaborar con la operación de Macarena, podés hacerle una transferencia bancaria al:

Cbu 3300510025100557061042

Alias jaguar.torno.primo

Titular Silvina Marcelloni