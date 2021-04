https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Círculo Rafaelino de Rugby desarrolla una cargada agenda solidaria, destinada a ayudar a la comunidad, a través de los diferentes planteles de sus dos deportes insignia.

Cuarenta años de esfuerzos CRAR celebra un nuevo aniversario El Círculo Rafaelino de Rugby desarrolla una cargada agenda solidaria, destinada a ayudar a la comunidad, a través de los diferentes planteles de sus dos deportes insignia.

En estos difíciles tiempos de pandemia, y en el marco de los festejos por sus 40 años de existencia, el Círculo Rafaelino de Rugby desarrolla diferentes acciones solidarias. Los planteles superiores de Rugby y Hockey, están abocados a la donación de sangre en el Hospital de la ciudad de Rafaela; mientras que Juveniles e Infantiles llevan adelante una colecta de alimentos no perecederos, que posteriormente serán donados a diferentes instituciones de la ciudad.

Después de todo lo atravesado, cumplir años y 'celebrarlo' pudiendo volver al club, significa el doble de felicidad. Por estos días, con una pausa en la competencia oficial debido a la segunda ola de Covid-19. Así y todo, el escenario es diferente al vivido en un 2020 para el olvido, año que seguramente quedará marcado para la historia.

En lo deportivo, CRAR pudo retornar a la competencia con sus diferentes planteles, participando del torneo de Damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey y en el Torneo Oficial de la Unión Santafesina de Rugby; además de los encuentros de rugby Femenino y rugby Infantil que se vinieron sucediendo.

Sobre el particular, el actual presidente, Alberto Spota, se refirió en un momento tan especial en la entidad, atendiendo a todo lo que estamos atravesando los argentinos y el mundo.

* "La actualidad del club está marcada por lo que fue el 2020: un año nuevo en cuanto a todo lo que se vivió. Todos teníamos un desconocimiento absoluto de cómo reaccionar, de cómo manejarnos y nos fuimos haciendo con el día a día. En nuestro foro íntimo teníamos la convicción que una vez suspendidas las actividades, ya hace un año, y por cómo venía todo en el mundo, y se venía acá, iba a ser muy difícil que se reinicie de un día para otro".

* "Estimábamos que el golpe respecto de la cantidad de chicos que podían abandonar las distintas actividades deportivas podía ser significativo y en esa tesitura tomamos la decisión de que los profesores y la gente que estaba trabajando en el club lo siga haciendo; se pagó los sueldos de todos los profes durante todo el año. Se buscó la forma de no escudarnos en la pandemia y la falta de cobro de la cuota societaria y no dejar cesante a los profes, le dimos para adelante porque creíamos que era lo conveniente".

Alberto Spota, actual presidente de la entidad rafaelina.Foto: Gentileza CRAR

-¿Y los números y las obras?

* "La evaluación desde lo económico fue complicada , porque quedamos con una deuda importante, una diferencia muy grande entre los ingresos y egresos, se manejó de la mejor manera posible, con aportes particulares, se hizo, le dimos para adelante".

* "El año pasado, desde el punto de vista de infraestructura, prácticamente no se pudo hacer nada. Hicimos un esfuerzo para colocar las cuatro torres de la cancha de hockey, prácticamente estaban terminadas y creíamos que era una manera de premiar a la gente que hizo el esfuerzo que las vean colocadas y demostrar que el club de alguna manera seguía en actividad. Fue algo que tenía proyección de futuro pero después, todo lo otro se vio frenado, primero porque desde lo privado como institución nos cuesta muchísimo y desde lo público todo los recursos se vieron retrasados, aplicados a lo que fue la pandemia".

* "Fue un año prácticamente perdido. Había ideas de avanzar con los nuevos vestuarios que están en el sector hockey, se tenían planificados temas de iluminación, sendero de seguridad con su respectiva iluminación para los chicos que transitan todo el club, tampoco se pudo llevar a cabo. Nos vimos perjudicados y encima después sufrimos los robos de las luces, cables que nos dejó prácticamente con la imposibilidad de realizar actividad nocturna".

-Y hubo un día que volvieron al club, que volvió a tener vida…

* "Actualmente la situación vuelve de a poco, el entusiasmo de la gente por volver fue mucho, el plantel superior respondió bien, tenemos casi 60 chicos. Las divisiones Juveniles fue donde más se sintió el golpe y se perdieron chicos, pero de a poco se va recuperando. En Infantiles hubo una buena respuesta, prácticamente estamos en los mismo números que antes de la pandemia y con perspectivas de mejorarlos. El trabajo de Infantiles, ya desde hace unos años atrás, viene siendo muy bueno. Se perfeccionó lo que se venía haciendo y eso nos permitió ocupar un espacio importante dentro de lo que es la actividad deportiva infantil en la ciudad".

-Seguramente, siempre hay cosas que se pueden rescatar.

* "Si hay algo que rescatar de esta pandemia, fue que al no haber tenido actividad deportiva nos permitió hilvanar la idea de confeccionar definitivamente la Subcomisión de Rugby que se encarga de todos los aspectos del rugby del club: juego, infraestructura logística, etc. Sobre fines del año pasado se pudo constituir esa Subcomisión de Rugby con un representante de cada una de las áreas, llámese Infantiles, Juveniles y PS, también un representante por el Staff Técnico, Comisión Directiva, el Capitán Deportivo y un Secretario. Es un grupo de gente nutrido y comprometido con el funcionamiento del rugby del club".

* "También, un logro importante, algo que no se había dado nunca, fue lograr que un grupo de entrenadores presenten un proyecto de trabajo y esa Subcomisión de Rugby pudo optar por una u otra; analizar alternativas y luego elegir. ¿Cómo se procedió? Se hizo una lista donde se incluyeron todos los entrenadores y a los que uno veía con potencial, se habló con cada uno de ellos y se les comentó lo que se proponía e iba a llevar a cabo, se presentaron dos, los dos muy completos, con aspectos muy buenos".

-¿Con qué expectativas y proyectos encaran este 2021?

* "Como CD nos toca administrar lo que nos encontramos, no es fácil, no se van a hacer grandes obras. Es un año de mirar para adentro, curar las heridas que dejó todo esto y ponerlo nuevamente en marcha. Para una CD seguramente no es lo más cómodo o lo que uno quiere, pretende siempre un club en pleno funcionamiento, los equipos jugando, infraestructura en marcha. No es lo que nos tocó, no nos quejamos y los resultados de lo que podamos hacer en estos años se verán mucho más adelante. Lo que nos deja tranquilos es ver hoy en Jaguares XV a un chico como Pedro Rubiolo, convocado como jugador de CRAR. Es el fruto de todo esto que nosotros venimos tratando de impulsar, la nueva forma en que uno encara las actividades de los infantiles, el proceso de juveniles. Ver la identificación que Pedro tiene con el club, se quedó, entrenó y desarrolló su potencial acá".

* "El principal objetivo del staff y orientados en un trabajo como mínimo de dos años, junto a la Subcomisión de Rugby, era afianzar un plantel superior que nos permita en el futuro, contar con la cantidad de jugadores necesarios para poder formar los 3 equipos sin dificultades. Empezar a consolidar con la actuación de todos algo que nos pueda dar tranquilidad a futuro, que haya gente trabajando, que no se produzca el desgaste de dos o tres, que se repartan responsabilidades, buscamos esa tranquilidad, consolidar un grupo de jugadores con la experiencia de los más grandes y que los más chicos se acoplen de la mejor forma", concluyó.