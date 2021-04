https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.04.2021 - Última actualización - 9:48

9:44

Tras ser descalificado en Barcelona

Fognini se defendió y demandará a la ATP si no se disculpan

"No insulté al juez de línea. Estaba enfadado, frustrado y hablaba conmigo mismo. Lo juro sobre mis hijos, que son lo más importante que tengo" señaló el tenista.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Tras ser descalificado en Barcelona Fognini se defendió y demandará a la ATP si no se disculpan "No insulté al juez de línea. Estaba enfadado, frustrado y hablaba conmigo mismo. Lo juro sobre mis hijos, que son lo más importante que tengo" señaló el tenista. "No insulté al juez de línea. Estaba enfadado, frustrado y hablaba conmigo mismo. Lo juro sobre mis hijos, que son lo más importante que tengo" señaló el tenista.

El tenista italiano Fabio Fognini, 28vo. en el escalafón mundial, quiere demandar a la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) por "dañar de forma gravísima" su imagen tras la exclusión del torneo de Barcelona, al ser acusado de insultar a un juez de línea en su partido contra el español Bernabé Zapata.

"No insulté al juez de línea. Estaba enfadado, frustrado y hablaba conmigo mismo. Lo juro sobre mis hijos, que son lo más importante que tengo", dijo Fognini en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.

"Lo que pasó manchó mi imagen y me hizo quedar muy mal con mis patrocinadores. Si mi recurso contra la sanción es rechazado, voy a llamar a mis abogados y pediré a la ATP una indemnización por dañar de forma gravísima mi imagen", agregó el italiano, de 33 años, nacido en San Remo.

"Nunca he dicho unas malas palabras en inglés. No puede terminar de esta manera....en mi vida hice muchas tonterías y las reconocí, pero esta vez tengo razón", concluyó el vencedor de un Masters 1000 en Montecarlo en 2019 y nueve torneos ATP, tres de ellos a argentinos: Hamburgo 2013 a Federico Delbonis, Viña del Mar 2014 a Leonardo Mayer y en Los Cabos 2018 a Juan Martín Del Potro. Con información de Telam

Temas: