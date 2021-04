Se cumplen 22 años de la muerte de Tusam

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 27 de abril de 1999 falleció el recordado ilusionista que durante décadas se lució en televisión, convirtiendose en un hombre que sabía cómo controlar su cuerpo y hacer de ello un arte.

Juan José del Pozo, conocido como Tusam o Tu Sam, (Buenos Aires, Argentina, 1932 – Ibídem, 27 de abril de 1999) fue un mentalista e hipnotizador argentino, famoso por sus espectáculos de hipnotismo en el teatro y en la televisión. El nombre TUSAM es un acrónimo de las palabras «técnica», «unción», «sabiduría», «amor» y «mística».

En 1948, a los 16 años, aprendió hipnotismo. En 1966, apareció por primera vez en televisión en el programa Sábados continuados (por Canal 9) donde batió un récord de permanencia bajo el agua, sin respirar. Con los años tuvo su propio programa de televisión, cuando reemplazó a Horangel en el programa Los doce del signo, sobre astrología. Entre sus creaciones más recordadas figuran el hipnotismo colectivo y las demostraciones sobre lo que él consideraba las mentiras de los manosantas y curanderos.

Con María del Carmen Calandra tuvo un hijo, Leonardo, que desde los nueve años de edad empezó a acompañarle como partenaire y que continúa actualmente con la tradición de su padre.

Montó un espectáculo en el teatro Astral, donde lo acompañaban su esposa, María del Carmen, y su hijo Leonardo, en el que tragaba lámparas incadescentes y lámparas fluorescentes encendidas, sugestionaba animales, masticaba vidrios, introducía un sable en su boca, se ensartaba agujas en la carne o se clavaba clavos en el cuerpo y hacía levitar a las personas.2​ Algunas veces tuvo experiencias fallidas, como en el programa «Finalísima» (1990), cuando su hijo casi se ahogó dentro de un tanque hermético repleto de agua.

“Puede fallar, yo siempre digo que puede fallar”

Aunque Tu Sam siempre explicaba que nada de lo que hacía era infalible, no fue él quien popularizó la frase “Puede fallar” (que todavía se utiliza) sino Jorge Guinzburg. En 1990, en pleno éxito de Peor es nada, el periodista sumó el sketch de un mentalista inescrupuloso al que todo le salía mal. Se llamaba, “Tru Chan” y justificaba sus fracasos diciendo: “Yo siempre digo que puede fallar”. Personaje y muletilla calaron hondo en la cultura popular.

Aunque al comienzo se instaló una rivalidad entre imitador e imitado, Tu Sam aclaró el tema en la mesa de Mirtha Legrand, en el que se recuerda como el programa más divertido en la historia de los almuerzos, gracias también a las intervenciones del trío Midachi y de Ricky Maravilla. “Perdón mi vanidad -dijo Tu Sam entonces-, pero para que salga un imitador uno debe merecerlo. Así que yo le agradezco que me haya tomado a mí, porque además me hace promoción. Lo único que me joroba mucho es que en la calle ya no me dicen ‘Tu Sam’ sino ‘Tru Chan’”.

El corolario de la “pelea” entre ambos fue un divertido enfrentamiento en Peor es nada, donde el artista incluso se animó a bromear sobre su pelo (se rumoreaba que lo había perdido luego de un experimento fallido), un tema tabú de entonces, que Guinzburg encaró con la transgresión de siempre.

Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia. Tu Sam llevó su talento y sus conferencias a más de 25 países. Incluso tenía cerrada su presentación en mayo de 1999 en el programa de David Letterman cuando un accidente automovilístico cerca de su casa en Olivos lo dejó postrado. Sufrió un desplazamiento de las vértebras lumbares que le impidió desde ese momento mover sus miembros inferiores.

En julio de 1998 sufrió un accidente con su automóvil en la ciudad de Olivos (Gran Buenos Aires), y sufrió trastornos que derivaron en una enfermedad cardiovascular. El 25 de abril de 1999, a menos de un mes de la que podría haber sido su consagración en Estados Unidos, Tu Sam debió ser internado de urgencia en terapia intensiva de la clínica Olivos, en la ciudad de Buenos Aires, donde falleció el martes 27 de abril del mismo año.