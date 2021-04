https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.04.2021 - Última actualización - 10:49

10:47

La agencia espacial confirmó que este fin de semana sus astronautas tuvieron un peligroso encuentro con un objeto volador no identificado cuando iban rumbo a la Estación Espacial Internacional. El asunto esta siendo estudiado por el Pentágono.

Astronomía La NASA reveló que el cohete de SpaceX casi impacta contra un ovni La agencia espacial confirmó que este fin de semana sus astronautas tuvieron un peligroso encuentro con un objeto volador no identificado cuando iban rumbo a la Estación Espacial Internacional. El asunto esta siendo estudiado por el Pentágono.

La NASA reveló que astronautas a bordo del cohete SpaceX tuvieron un encuentro peligrosamente cercano con un objeto volador que la agencia espacial no ha logrado identificar. De acuerdo con testigos, la NASA les habría dicho que se prepararan para una colisión, pero segundos después el transbordador esquivó por poco un objeto “desconocido”. El cohete se había lanzado desde Florida con el fin de llevar una nueva tripulación a la Estación Espacial Internacional.

El incidente sucedió este fin de semana y según la NASA no hubo tiempo para realizar una maniobra de evasión. La única opción ante la inminente emergencia fue ordenar a los astronautas a bordo de la cápsula Crew Dragon reciclada de SpaceX, el Endeavour, que se pusieran sus trajes presurizados en caso de una colisión. “El equipo de NASA / SpaceX fue informado de la posible conjunción por parte del Comando Espacial de Estados Unidos”, dijo el portavoz de la NASA, Kelly Humphries. “El objeto que se está rastreando se clasifica como ‘desconocido’ y la posibilidad de la conjunción se acercó tanto al tiempo de aproximación más cercano que no hubo tiempo para calcular y ejecutar una maniobra de evasión de escombros con confianza, por lo que el equipo de SpaceX eligió que la tripulación se pusiera sus trajes de presión por precaución”.

El Pentágono había notificado a la NASA sobre el posible accidente después del lanzamiento de la nave espacial, dijo la portavoz del Comando Espacial de Estados Unidos, Erin Dick. “Después de un análisis más detallado, el 18.º Escuadrón de Control Espacial determinó rápidamente que no había amenaza de conjunción, que todos a bordo están a salvo y la nave espacial no estaba en riesgo”, dijo Dick. Según el portavoz Humphries, lo más cerca que estuvo el ovni de la nave espacial fue a 45 kilómetros de distancia, pero “no hubo ningún peligro real para la tripulación o la nave espacial”. Los expertos en el pentágono y la NASA no hablan de extraterrestres o naves espaciales, y por lo pronto estudian el asunto como un fenómeno aéreo no identificado.

Tenés que leer

La reciclada cápsula Crew Dragon Endeavour de SpaceX, con cuatro astronautas abordo, se acopló a la Estación Espacial Internacional (ISS) el sábado, la tercera vez que la compañía de Elon Musk lleva tripulantes a ese laboratorio orbital.

La primera fase del atraque tuvo lugar a las 9:08 a. m. (hora de Londres) a unos 420 km de altura al sur del océano Índico, de acuerdo con imágenes transmitidas en directo por la NASA.

La segunda fase se produjo 10 minutos más tarde, cuando se conectaron de manera segura 12 ganchos entre el Endeavour y el puerto de la ISS.

Tenés que leer

“Captura completa, bienvenido Crew-2”, dijo la comandante de la ISS, la estadounidense Shannon Walker.

“Gracias, Shannon, estamos contentos de estar aquí, los veremos a todos en unos minutos”, respondió el comandante del Endeavour, su compatriota Shane Kimbrough.

La misión Crew-2, que además integran el francés Thomas Pesquet, la estadounidense Megan McArthur y el japonés Akikho Hoshide, había despegado antes del amanecer del viernes de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, Florida.

Dos horas después de que se completó el proceso de acoplamiento, el cuarteto de Endeavour posó para las fotos con la última tripulación enviada por SpaceX y tres cosmonautas rusos, lo que hizo que la ISS estuviera inusualmente llena con 11 personas en total.