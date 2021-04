Guardiola dijo que si Neymar se quedaba en Barcelona hubiera ganado "dos o tres Champions"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Manchester City, Josep "Pep" Guardiola, admitió este martes que es "un gran admirador" del brasileño Neymar y aseguró que si se quedaba en Barcelona hubiera ganado "dos o tres Champions" más ya que con Luis Suárez y Lionel Messi "eran imparables".

"Estoy bastante seguro de que si Neymar se hubiera quedado en el Barça, habría ganado dos o tres Champions más. Con Messi y Luis Suárez eran imparables, el mejor ataque que he visto nunca", afirmó Guardiola en conferencia de prensa.

"Pero decidió ir a París y no es una mala decisión. Buena ciudad y un buen club. Aunque no he estado ahí se ve desde fuera. Lo que quiero es que tenga estabilidad, sin lesiones. Soy un gran admirador. Neymar ayuda a que nuestro fútbol sea mejor", agregó "Pep", que mañana visitará con el City a PSG en la primera semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

Neymar llegó a Barcelona a mediados de 2013 y no llegó a coincidir con Guardiola, quien se fue del conjunto "culé" un año antes. Ambos tienen en común que la última Champions la ganaron con el equipo catalán.

El entrenador conquistó su última "orejona" en 2011 y luego de cuatro temporadas logró pasar la barrera de los cuartos de final y llegó a semifinales con Manchester City.

El crack brasileño, en tanto, fue campeón con Barcelona en la edición 2015 y dos años después fue transferido a PSG en una cifra superior a los 200 millones de euros.