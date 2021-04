Quiénes son los argentinos que enamoraron a estrellas de Hollywood

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.04.2021

Los argentinos que encontraron el amor junto a celebridades extranjeras.

Los argentinos que encontraron el amor junto a celebridades extranjeras.

El flechazo de Cupido no entiende de idiomas ni fronteras, y así lo han demostrado los argentinos que encontraron el amor junto a celebridades extranjeras. Algunos son galanes de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, y otros son cantantes que alcanzaron fama internacional, como Michael Bublé: todos tienen en común el hecho de haberse enamorado de alguien nacido en nuestro país.

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone

Hace tres años que la actriz argentina Camila Morrone está en pareja con Leonardo DiCaprio: se mostraron juntos en escapadas románticas al Mediterráneo y almuerzos familiares con sus padres. A pesar de que tienen 23 años de diferencia de edad, ambos hacen caso omiso a las críticas sobre su noviazgo.

En diciembre de 2019, la hija de Lucila Polak le dio una entrevista a Los Angeles Times, habló por primera vez sobre su relación y enfrentó las opiniones: “Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en donde las personas tienen una gran diferencia de edad; creo que todos deberían poder salir con quien lo deseen”.

Unos meses antes, Morrone había subido a su cuenta de Instagram una foto de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, la icónica pareja de los años 50, y la título: “Un amor como este”. Casualmente, los actores se llevaban 25 años, de forma muy similar a su dupla con DiCaprio.

Cabe agregar que la joven es modelo y actriz, y está dando sus primeros pasos en Hollywood: además de protagonizar Mickey and the Bear (2019), la joven encabeza la miniserie Daisy Jones & The Six, que llegó a Amazon Prime Video en 2020.

Matt Damon y Luciana Barroso

La relación de Matt Damon y Luciana Barroso ya lleva 17 años, y son padres de tres hijas. En 2003, la joven oriunda de la provincia argentina de Salta estaba en Miami, trabajando como camarera en un bar, y el destino la unió con uno de los actores más famosos del momento. Se podría decir que estuvo en el lugar y momento precisos, sin saberlo.

“Estábamos filmando Pegado a ti con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, contó Damon en una entrevista sobre aquel día.

Como si fuese una película romántica, el amor estaba a la vuelta de la esquina, y así lo describió el actor: “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”.

Bette Midler y Martin von Haselberg

Bette Midler también encontró el amor en los brazos de un argentino: el actor y productor teatral Martin von Haselberg, nacido en Buenos Aires. Se casaron seis meses después de conocerse, y aseguran que fue “la mejor decisión de sus vidas”: llevan 35 años de matrimonio y fruto de su relación nació su única hija, Sophie.

La actriz y cantante de 75 años está orgullosa de haber formado una de las parejas de Hollywood más longevas, y en distintas entrevistas reflexionó sobre el secreto de su éxito: “No se menosprecien el uno al otro, no se hagan menos el uno al otro; no traten de hacerse mal el uno al otro todo el tiempo; y sobre todo, no culpes, porque siempre es más fácil cargarle al otro la responsabilidad, pero hay que partir desde el compañerismo”.

El actor argentino actualmente tiene 72 años, maneja su propia compañía teatral y disfruta de los días en la lujosa mansión donde vive junto a su esposa. Midler, por su parte, siempre se deshace en elogios hacia el hombre de su vida: “Él es probablemente el mejor padre que jamás haya existido, es fantástico”.

Robert Duvall y Luciana Pedraza

Luciana Pedraza, actriz y cineasta argentina, también es la protagonista de una historia de amor inesperada: en 1996 se acercó en su rol de promotora de eventos a Robert Duvall, cuatro décadas mayor que ella, sin saber quién era. La joven salteña flechó al actor, quien además se hizo fanático del tango, y bailaron juntos en distintos bares de Buenos Aires.

Un detalle sorprendente es que cumplen años el mismo día, solo que con 41 años de diferencia. Sin embargo, los prejuicios no fueron ningún obstáculo en su relación. Se casaron en 2004 y se mantienen juntos desde entonces. Pedraza además es nieta de la pionera de la aviación argentina Susana Ferrari Billinghurst y del prestigioso piloto Andrés Pedraza.

Michael Bublé y Luisana Lopilato

Él no es necesariamente una estrella de Hollywood, pero su historia bien podría pertenecer. Todo comenzó en un concierto, cuando corría el año 2008: el flechazo fue en el teatro Gran Rex, donde Michael Bublé cantó y Luisana Lopilato fue a verlo como una admiradora más. Sin embargo, cuando los representantes de la compañía discográfica Warner los presentaron formalmente, el artista canadiense quedó deslumbrado y le pidió a su traductor que le diera un mensaje a la actriz argentina: “Decile que me voy a casar con ella, estuve con millones de mujeres, pero nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi”.

Aunque aquella declaración parecía alocada, lo cierto es que tres años más tarde -después de intercambiar correos electrónicos y algunas visitas a la casa de la familia de Lopilato- ambos dieron el “Sí, quiero”. Y no se pasaron por el altar una sola vez, sino tres: en el registro civil de la calle Uruguay, en la lujosa fiesta que tuvo lugar en nuestro país y en otra celebración más en Canadá, con la familia del novio.

La pareja cumplió su primera década como matrimonio en marzo último y lo festejaron en su casa de Vancouver junto a sus tres hijos: Noah, Elías y Vida. “Eres mi mejor mitad, mi heroína y la luz de mi vida. Si bien siento mucho más y quiero decir mucho más, lo guardaré para ti. Te amo”, le escribió Bublé en un posteo de Instagram.

James Hetfield y Francesca Tomasi

El vocalista de Metallica, James Hetfield, se enamoró perdidamente de la argentina Francesca Tomasi. En 1992 se conocieron detrás del escenario, porque ella era asistente de vestuario de distintas bandas de rock. Cinco años más tarde se casaron, y llevan más de dos décadas de matrimonio.

Juntos son padres de tres hijos y han pasado por muchas tormentas juntos. A principios de 2000, el músico luchaba contra sus adicciones y fue su esposa quien lo ayudó a salir adelante: “Ella se ha quedado conmigo a través de todos los infiernos y me salvó la vida varias veces”.

Francesca mantiene un bajo perfil, pero siempre está presente para los fanáticos del cantante, ya que Hetfield tiene tatuada un “F” en su mano, en honor a su mujer. Aunque viven en Colorado, Estados Unidos, suelen pasar sus vacaciones en el balneario uruguayo de José Ignacio, donde se ha visto más de una vez a la estrella de rock tomando mate junto a su familia.

Si bien, en los seis casos anteriores, los protagonistas se mantienen unidos hasta la actualidad, también hubo otras actrices y modelos argentinas que enamoraron a estrellas internacionales en el pasado. Algunas de las que forman parte del listado de parejas que han decidido ponerle punto final a su romance son: Soledad Fandiño y René Pérez, Lucila Polak y Al Pacino, Dolores Fonzi y Gael García Bernal.