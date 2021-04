Los Pumas de los '80, símbolo del rugby argentino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hugo Porta, Enrique "Topo" Rodríguez, Tomás Petersen y Ernesto Ure, ex integrantes del seleccionado argentino, algunos de los destacados por el rosarino.

-¿Qué recordás de tus épocas de jugador?

- Me tocó participar de la década de los '80, que fue muy rica, linda y memorable. Y pese a que había muy pocos jugadores que no éramos de Buenos Aires, se obtuvieron grandes resultados que tapaban la no federalización del seleccionado. Estaba el extraordinario "Topo" Rodríguez, el mejor primera línea que tuve el gusto de ver en mi vida, no solo en la Argentina, en el mundo. Un monstruo que después lo demostró cuando se fue a jugar y vivir a Australia. Acá no lo valoramos como lo merecía. Tremendo lo que jugaba, teniendo en cuenta que empezó a jugar al rugby a los 18 años.

Muchos jugadores buenos de Buenos Aires, en épocas epopéyicas, de pasar de Ferro a Vélez y que Vélez también quedar chico y cualquiera que nos jugaba, no sabía si nos ganaba. No tenía el resultado en el bolsillo ningún seleccionado que nos jugara en aquella época, aunque perdimos más de lo que ganamos. Lo inédito que ganamos muchos partidos en el exterior: Australia, Sudáfrica, etc. En esos años se pasó de ser protagonista y perder por poco, a ganar algunos partidos, como a Francia, Australia, Sudáfrica, se "arañó" la victoria con Nueva Zelanda. Y entre esos dos estados hay un abismo en cualquier deporte o actividad que hagas. Y a los que no estaban entre los Top Ten del mundo les ganábamos cómodos, sin sufrir. Fueron años muy lindos. Es prehistoria, cuando el try valía 4 (risas).

-Jugar con Porta facilitaba mucho el trámite de u partido, pero ¿qué significó jugar con los forwrds que estaban a tu lado?

- Porta estuvo 20 años en el seleccionado y compartí con él los últimos 10. Y la verdad que era un crack con el pie, un crack encontrando o descubriendo variantes ofensivas. Pero ya no se comprometía tanto en el contacto ni en defensa (risas).

Tomás Petersen en en ese momento podía competir con cualquier 6 del mundo.

Ernesto Ure fue un jugador que podría haber jugados en cualquier seleccionado del mundo. Lo mismo que el “Topo” Rodríguez.

El “Chapa” Branca, un compañero de toda la vida, 10 años viajando por el mundo con él, compartiendo habitaciones, charlas, insomnios y desvelos (risas).

- ¿Mantenés relación con algunos?

- Con pocos. Uno que no era muy conocido como Juan Baëck, un hooker de Pueyrredón, extraordinario jugador y persona. Daniel Baetti, un amigo de toda la vida. Berni Miguenz que ya no está. Y Javier, su hermano, de quien para mi fue el mejor medio scrum que vi en Argentina. No lo veo hace mucho, pero también tengo un lindo recuerdo del Chani Anicchini.