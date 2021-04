https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quiere que siga en Barcelona

Koeman: "Ojalá que Leo siga con nosotros"

"No me preocupa nada lo que ha salido. Lo que pueda pasar al final de temporada lo veremos entonces. No me importa a día de hoy" señaló el DT ante los rumores con el PSG.

Mientras se sigue hablando del futuro de Lionel Messi en el Barcelona, el entrenador Ronald Koeman se refirió a la continuidad del argentino en el club catalán la próxima temporada. En las últimas horas salió a la luz un posible contrato que le haría el Paris Saint Germain al goleador argentino "No me interesa porque, primero, no sé si es verdad. Y segundo, ojalá que Leo siga con nosotros. Tiene que acabar aquí su carrera porque lleva toda la vida aquí". Tenés que leer Aseguran que la oferta del PSG para Messi es "inalcanzable" para el Barcelona Por último el técnico remarcó "No me preocupa nada lo que ha salido. Lo que pueda pasar al final de temporada lo veremos entonces. No me importa a día de hoy". Barcelona disputará este jueves el encuentro pendiente en la Liga frente al Granada, y en caso de conseguir un triunfo superará al Atlético Madrid y se colocará en lo más alto de la tabla de posiciones.

