El cantautor nacido en Corrientes, pero ya santafesino por adopción y afectos, anuncia para el viernes 7 de mayo “Houdini”, el comienzo de un nuevo ciclo de canciones por venir. Aquí, El Litoral se sumerge junto al artista en un presente artístico de intensa creatividad.

Juane Voutat Una pluma afilada por la sensibilidad El cantautor Juane Voutat, nacido en Corrientes pero ya santafesino por adopción y afectos, anuncia para el viernes 7 de mayo "Houdini", el comienzo de un nuevo ciclo de canciones por venir. Aquí, El Litoral se sumerge junto al artista en un presente artístico de intensa creatividad.

A partir del primer minuto del viernes 7 de mayo estará disponible “Houdini”, el nuevo single de Juane Voutat, en todas las plataformas virtuales, con un videoclip realizado por Ezequiel Del Prado. La nueva canción, producida por Voutat junto a Gabriel Carballo y mezclada y masterizada por el celebrado Mario Breuer, será la primera de una nueva serie de canciones que comenzarán a ver la luz dentro de muy poco.

Asimismo, el “pequeño gran cantautor” nacido en Curuzú Cuatiá (Corrientes) pero identificado fuertemente con Santa Fe (como lo demostró en su momento con la canción “Magic Town”) agradece a al sello digital SC Entertainment ARG “por permitirme formar parte de su gran familia de artistas”.

El Litoral no dejó pasar la oportunidad para anticipar junto al artista este lanzamiento, y el activo presente que vive en la faz compositiva, tras un 2020 signado por un álbum y un EP sobre textos de la poeta Agustina Ferrand.

Nueva etapa

-¿Qué nos podés contar de “Houdini”, tu nuevo single?

-Te cuento que es una canción que me tienen la mente y el corazón totalmente atrapados. Un poema que fue solo eso un par de días hasta que pude sentarme a musicalizarlo. Escribí la letra una mañana muy temprano en el trabajo de mi esposa.

El “Houdini” histórico, mítico, siempre me atrapó y conmovió; deseé esta letra mucho tiempo, por suerte la pude escribir.

En lo que respecta a la música, necesitaba darle un giro a la estética sonora de lo que venía haciendo, y si bien siguen siendo “canciones”, se le suman otras texturas instrumentales desde las guitarras eléctricas que no había abordado en mis anteriores producciones. Como guitarrista y coproductor del single cuento con Gaby Carballo (Abre, León Ramallo) y en las baterías firme como siempre mi hermano del alma Bruno Gramaglia.

-Este es el primero de varios singles que verán la luz en los próximos meses. ¿Es el camino a un nuevo disco, editado de esta manera que se está volviendo habitual?

-Me encantaría poder responder con seguridad a esta hermosa pregunta. Francamente no lo sé. Lo planteo originalmente como una serie de singles, tal vez el “viejo Juane” termine juntándolos en un disco (porque así lo pudiese necesitar), pero realmente decidí hace un tiempo “militar el desapego” para con fórmulas que no me han terminado de sumar nunca, estoy orgulloso de los cuatro discos que saqué, y de que hayan sido “discos”.

Hoy simplemente disfruto de mi home studio, de vincularme con él cada vez más, y cuando siento la necesidad de “decir” grabo cosas nuevas: programo baterías que luego reemplazo en un estudio (en esta oportunidad realice esa labor en Nómade Studio de Fabricio Galoppo), grabo bajos, guitarras y teclados en mi casa, y vuelvo al estudio de grabación a meter las voces definitivas.

Apuntalado

-Mario Breuer se hizo cargo de la mezcla y masterización de esta canción y las que vienen. ¿Cómo fue el contacto con él?

-Tengo una admiración por Mario desde siempre, es un eslabón enorme de esta gran cadena de arte en Latinoamérica. Como se suele decir “me la jugué” y le escribí un mensaje privado en sus redes sociales y enseguida me contestó.

Encontré en él una persona súper cálida además, y comprendí lo obvio, esas mezclas y masters que rozan la divinidad, no podían venir de una mala persona. Mario es un fenómeno, tipazo.

-¿Qué se puede adelantar del videoclip de “Houdini”, realizado por Ezequiel Del Prado?

-Ezequiel es una persona adorable y además extremadamente talentosa, un auténtico “todoterreno” ya que además es guitarrista rítmico (¡y uno muy bueno!). Tengo la suerte de trabajar con el desde hace muchos años ya, no solo en lo audiovisual sino también en lo musical, ya que es un músico que forma Los Aliados, banda que me acompaña en los escenarios frecuentemente y desde el 2011.

-¿Cómo fue tu llegada al sello digital SC Entertainment?

-Quienes me linkean con Walter Fresco, cabeza de SC Entertainment, es Fabri Galoppo y Chino Mansutti que ya trabajan con él desde hace un tiempo.

También el modus operandi fue parecido al que utilicé con Mario, me la jugué y contacté (en este caso por teléfono).

-El 7 de mayo sale “Houdini”. ¿Se puede saber cuándo sale el siguiente, y (aunque no cuentes cuál es) si ya está elegido?

-El plan original es el mes de julio para el próximo, pero dependerá de como vaya “Houdini” para terminar de definir su fecha de estreno. El single siguiente ya está elegido (¡y grabado!).

Colaboraciones

-En enero de 2020, antes de que se venga la pandemia, sacaste junto a Los Aliados “¿Cuál es tu norte?”, tu tercer disco, con invitados como Emilio Dufour de Hijos del Sofá, viejos amigos como León Ramallo y Raúl Segades, y compañeros de la escena como Flopa Suksdorf y Agustín “Flaco” Ferrero. A los pocos meses, en junio, sacaste el EP “En palabras de Agustina”, con cuatro canciones compuestas sobre poemas de Agustina Ferrand. Ahora viene este nuevo ciclo. ¿Cómo hacés para estar tan activo a la hora de componer y grabar?

-Me dedico full time a la música, intento abordarla desde múltiples aristas, la docencia, la ejecución, la producción. Podría decirte que tengo “necesidades expresivas” en cuanto a esta rama del arte y eso hace que busque serle fiel a esas necesidades.

“...no se más que hacer en esta tierra incendiada, sino cantar...” (Jorge Fandermole).

-En estos últimos formaste familia con Belén y lo tuviste a Gael. ¿Cómo cambió tu mirada y tu escritura la paternidad?

-Sí, y además está Lisandro, mi hijo mayor; ellos tres (Belén, Lisandro y Gael) me llenan de amor, y me ubican en la tierra cuando ese vuelo del que te hablaba antes se va tan por las ramas que no encuentro como volver. La familia es una bendición.

Artísticamente hablando, me siento súper acompañado, no solo porque vayamos juntos a los recitales sino porque además “la música” es un tema de conversación muy importante en casa, disfrutamos muchísimo en familia de “escuchar música” como una actividad.

-En este tiempo de pandemia participaste de “El Revuelto, Colectivo de Artistas”, haciendo canciones populares desde las casas de los participantes. ¿Cómo viviste esa experiencia?

-Es un verdadero gustazo encontrarme en los caminos (por ahora virtuales) con mis compañeros y compañeras de “El Revuelto”.

El colectivo en su idea original nuclea artistas galvenses; y si bien yo no lo soy, Gálvez es una ciudad importantísima para mí ya que ejercí la docencia muchísimos años allí y con mucha constancia y amor de la mano de Pablo Colussi, músico y gran hacedor de cultura allí, así que el llamado por parte de Iván Ledesma a integrar el colectivo, de alguna manera se torna natural.

Volver a la ruta

-En el último tiempo estuviste tocando fundamentalmente solo o en dúo, por las propias características de la situación. ¿Se extraña el formato de banda completa?

-Se extraña muchísimo, durante muchos años con la banda hemos emprendido una cantidad importante de viajes y visitado numerosos escenarios, no quiero perder la ilusión de que así volverá a ser cuando estén dadas las condiciones, uno de los motivos por los cuales hago música es por las experiencias que te dan las rutas, las pruebas de sonido, los conciertos, el post, el volver a casa cansado pero pensando en cómo estuvo todo.

Tampoco quiero dejar de remarcar que para nosotros es un trabajo además y el estar sin tocar en vivo afecta directamente a nuestra economía.