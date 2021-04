La economía creció 8,8% en marzo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De acuerdo a la medición de la consultora de Orlando Ferreres, la actividad acumuló para el primer trimestre un avance de 3,8%.

La actividad económica registró un crecimiento de 8,8% en marzo frente al mismo mes del año pasado, en el cual empezaron las restricciones por la pandemia, con lo que acumuló para el primer trimestre un avance de 3,8%, indicó hoy un informe privado.

Por su parte, la medición desestacionalizada observó una expansión de 1,1% respecto de febrero "Durante marzo comenzamos a compararnos con los peores meses en materia económica por la cuarentena del año pasado, llevando así a la actividad a mostrar un avance de 8,8% respecto del mismo mes de 2020", consideró el estudio elaborado por el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres.

Subrayó que "los sectores más golpeados hace un año presentan en marzo fuertes crecimientos en la comparación interanual, destacándose el sector de la Construcción (+22,8%), el Comercio (+17,4%), y la Industria Manufacturera (+17,7%)". Por su parte, la medición desestacionalizada también muestra una expansión respecto de febrero, en parte motivada por aumentos vinculados con el comercio de insumos y por recomposición de stocks, señaló.

Respecto de los próximos meses, evaluó que "si bien las cifras anuales continuarán siendo positivas por la baja base de comparación, las perspectivas no son alentadoras". "Los temores por la llegada de una segunda ola se materializaron, y actualmente nuestro sistema de salud está atravesando por su momento más crítico desde el inicio de la pandemia, y seguramente veremos restricciones que impactarán en la actividad", puntualizó.

Además, remarcó: "Los indicadores macroeconómicos continúan presentando un panorama complejo que requiere reformas de fondo de difícil implementación, especialmente durante un año electoral". El sondeo sostuvo que el sector agropecuario mostró en marzo una merma de 3,4% en la comparación interanual y reflejó una desaceleración en la caída por el mejor resultado del sector ganadero, el cual anotó un avance de 5,1% anual.

El primer trimestre acumula de esta manera una caída de 5,8% respecto del mismo período del año pasado. La producción industrial registró en marzo un crecimiento de 17,7%, impulsada por los extraordinarios avances anuales en el sector automotor (+125%), en los minerales no metálicos (+84%) y en los metales básicos (+35%).

En tanto, el sector de Electricidad, Gas y Agua anotó en marzo una leve contracción de 0,2% anual y acumuló en el primer trimestre un avance de 0,1% con relación al mismo período del año anterior. Para el sector eléctrico, Cammesa registró en marzo un decrecimiento de la generación de 1,8%, vinculado con la caída en los consumos residenciales, que no logró ser compensada por la mayor demanda de los grandes usuarios.

En cuanto al comercio, el análisis manifestó que anotó en marzo el mayor avance desde 2004, al registrar una suba de 17,4%.

Cruces por aumentos de telefonía e internet

Las tarifas de telefonía, internet y cable llegarán con aumentos de entre 10% y 15% a partir de mayo, según la información que las empresas empezaron a remitir a los usuarios, pese a que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aseguró que no están autorizados los incrementos. Sin embargo, las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones. "Desde el Ente Nacional de Telecomunicaciones informamos que no rige hasta el dia de hoy ningún aumento autorizado para telefonía celular, telefonía fija, internet o televisión paga", aclaró el vicepresidente del Enacom, Gustavo López. En ese sentido, agregó: "A partir del Decreto 690, todos los aumentos tienen que ser autorizados por el Enacom. Queremos informar que hasta que el Enacom no autorice algún aumento no va a regir ninguno de los que fueron difundidos por las prestadoras". López afirmó que cuando haya algún aumento acordado "será el Ente Nacional de Telecomunicaciones el que lo anuncie".

Arroyo: "La suba del salario es una mejora para 6 millones de personas"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, calificó como "un avance" el aumento del 35 por ciento en el salario mínimo, vital y móvil, dispuesto el martes en el marco del Consejo del Salario, al evaluar que el aumento "fija una mejora para seis millones de personas".

"Evidentemente no es suficiente, pero es un avance porque fija mejora de ingresos para seis millones de personas en la Argentina", definió el funcionario en un reportaje a Radio Diez. Este martes, la CGT, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras patronales acordaron un aumento del 35 por ciento sobre el actual salario mínimo, vital y móvil en siete tramos, por lo que ese ingreso se elevará desde febrero próximo a poco más de 29 mil pesos.

A ese incremento, Arroyo agregó que hay "otras acciones que desarrolla el Estado nacional" como la "Tarjeta Alimentar que aumentó 50 por ciento el monto" y el "refuerzo en comedores y merenderos". "En este contexto de pandemia, donde hay una necesidad aparece el Estado" dijo Arroyo tras comparar con que "una lógica parecida está haciendo el mundo, lo acaba de hacer (Joe) Biden en Estados Unidos".

De esta forma se refirió al anuncio que formuló el gobierno estadounidense vinculado a la ampliación de un plan social para alimentar a 34 millones de niños, en virtud de lo anunciado el lunes pasado por el Departamento de Agricultura para los meses de verano ya que las clases virtuales obligaron a suspender las comidas de los comedores escolares.

Arroyo también recordó "el pago del bono de 15 mil pesos para beneficiarios de la AUH y los monotributistas" así como la ampliación de los Repro que incorpora ahora al pequeño emprendedor". "Es decir, en un contexto difícil estamos tomando medidas para sostener a los que la están pasando mal porque existe un compromiso del Presidente (Alberto Fernández) de que donde haya dificultades vamos a aplicar recursos para acompañar. Si la situación sanitaria se complica vamos a acompañar con recursos económicos", insistió.

En este punto, analizó que en la actualidad "hay mayor movimiento económico pero el tema clave es el precio de los alimentos" y que en este tema "el problema es la intermediación". "Por eso estamos haciendo varias políticas con las ferias, los pequeños mercados centrales. Vamos a sacar próximamente una canasta ahorro que se venderá por debajo de precios cuidados", añadió.