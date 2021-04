https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.04.2021 - Última actualización - 15:55

15:49

La actriz que le dio vida a Margaery Tyrell en la popular serie de HBO "Game of Thrones" anunció por sorpresa el nacimiento de su primera hija, que llegó al mundo el pasado mes de enero.

Bebé "covid" Natalie Dormer anunció que fue mamá La actriz que le dio vida a Margaery Tyrell en la popular serie de HBO "Game of Thrones" anunció por sorpresa el nacimiento de su primera hija, que llegó al mundo el pasado mes de enero. La actriz que le dio vida a Margaery Tyrell en la popular serie de HBO "Game of Thrones" anunció por sorpresa el nacimiento de su primera hija, que llegó al mundo el pasado mes de enero.

Protagonizar una serie de éxito mundial como Juego de tronos es algo con los que sueñan todos los actores del mundo. Pero como todo en esta vida, hacerlo también escondía algunas desventajas. Por ejemplo, tener que vigilar todo lo que dices o haces para evitar que se supiera nada de la trama antes de que se emitieran los capítulos que habías rodado. Y claro, cuando vives así durante años, al final ese miedo constante a revelar secretos te acaba dejando secuelas.

Al menos eso es lo que parece haberle pasado a Natalie Dormer, que interpretó a Margaery Tyrell durante seis temporadas y que, como hiciera con su muerte en la serie, ha guardado silencio durante meses antes de anunciar al mundo de manera oficial que hace meses que su primera hija llegó al mundo sin que nadie se enterara.

“Es lo mejor que podía hacer durante una pandemia: quedarme embarazada y tener un bebé”, ha revelado la actriz británica en una entrevista con el programa That’s After Life mostrándose muy orgullosa además de haber podido ocultar su viaje hacia la maternidad desde antes de que empezara a notársele la panza.

“Imagino que dentro de 30 años mi hija estará sentada durante una cita con alguien y podrá decir eso de que ella es una de todos esos bebés que han nacido gracias al Covid. ¿Por que imagino que habrá muchos, no? ¿O qué otra cosa podíamos hacer durante la pandemia que fabricar bebés?”, ha bromeado.

Aunque de momento no ha revelado el nombre ni tampoco ha compartido ninguna imagen de la pequeña, lo que sí se sabe es que esta niña es fruto de la relación que Dormer tiene desde 2019 con el actor David Oakes, al que conoció trabajando en el teatro mientras ambos protagonizaban en el West End londinense una nueva versión de La venus de las pieles.

Algo que espera poder volver a hacer pronto. Subirse a un escenario, decimos, ya que desde que la niña nació el pasado mes de enero su vida ha cambiado por completo. “Toda la vida escuchas a gente diciéndote que cuando te conviertes en madre todo tu sistema de valores se transforma, algo que me hacía poner los ojos en blanco de incredulidad cuando me lo decían”, reconoce.

“Pero ahora que tengo un bebé no me queda más remedio que darles la razón. Realmente nuestra vida ha cambiado del todo gracias a ella. Pero no me importa porque es un amor. La mayor alegría que he tenido nunca”, reconoce. “Aunque prometo que nunca más voy a quejarme de tener que rodar de noche, no después de conocer lo que es la verdadera falta de sueño una vez que te conviertes en madre”, concluye.